Algérie: Indemnisation des apiculteurs sinistrés à El Tarf

EL TARF — Plusieurs apiculteurs sinistrés à la suite des récents incendies qui ont touché plusieurs communes de la wilaya d'El Tarf, ont bénéficié, à titre de compensation, de matériel spécifique à leur activité.

La responsable du bureau de l'organisation et de la normalisation à la direction des services agricoles, Amel Mansouri, a précisé, dans une déclaration à l'APS, que 18 apiculteurs des communes de Boutheldja, Zitouna et Bouhadjar, ont reçu des ruches et des équipements spécifiques à l'activité apicole.

Mme Mansouri, rappelant que des aviculteurs sinistrés à la suite des incendies de juillet dernier ont déjà été indemnisés, a souligné que les opérations d'indemnisation "toucheront toutes les personnes sinistrées activant dans différents secteurs, déjà recensées par la commission de wilaya chargée de cette mission".

Cette opération "s'inscrit dans le cadre de la prise en charge des citoyens touchés par les récents incendies, conformément aux instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, relatives à l'indemnisation des citoyens ayant subi des pertes du fait des incendies", a conclu la même responsable.

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Les apiculteurs bénéficiaires de cette opération ont salué le soutien des pouvoirs publics qui leur permet de poursuivre leurs activités.