Algérie: Hadj 2027 - Début des examens médicaux au profit des pèlerins

16 Septembre 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

Alger — Les examens médicaux au profit des citoyens concernés par l'accomplissement du Hadj ont débuté mercredi à Alger, dans le cadre des préparatifs en cours pour la saison du Hadj 1448H/2027.

A cette occasion, le chef de la délégation médicale de la mission algérienne des pèlerins, Youcef Terfani, a précisé que les examens médicaux avaient "débuté mercredi au niveau d'Alger, dans le but d'évaluer l'état de santé des pèlerins et de diagnostiquer les maladies dont ils pourraient souffrir", soulignant que cette opération constituait "une opportunité pour leur prodiguer les conseils médicaux et préventifs nécessaires afin d'éviter d'éventuelles complications de santé dans les Lieux saints, notamment pour les personnes atteintes de maladies chroniques".

M. Terfani a souligné que ces examens "se déroulent en trois étapes: un examen auprès du médecin généraliste, puis auprès du médecin spécialiste en santé mentale et psychologique, avant de procéder, après l'accord des deux praticiens et du président de la commission médicale, à la vaccination qui demeure obligatoire".

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Il a également indiqué que "la saison du Hadj 2027 se distingue par la numérisation du dossier médical du pèlerin, le médecin traitant aux Lieux saints étant appelé à établir un diagnostic et à prescrire le traitement approprié au pèlerin".

Pour sa part, la présidente de la commission médicale au niveau de la polyclinique "Necira Nounou", Zaibak Imane, a affirmé que l'opération se déroulait dans les "meilleures conditions", ajoutant que "l'adoption de la

numérisation durant cette saison vise à organiser l'opération et à faciliter le travail des médecins dans les Lieux saints en cas de problème de santé constaté chez le pèlerin".

De son côté, l'infirmière principale de santé publique au niveau de cette polyclinique, Hamamouche Samira, a fait savoir que les pèlerins "bénéficient de trois vaccins obligatoires, à savoir le vaccin contre la méningite, le vaccin contre le tétanos, et le vaccin contre la grippe saisonnière".

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