Algérie: Conférence à la capitale sur le parcours du moudjahid Ahmed Francis

Alger — Une conférence sur le parcours du moudjahid et premier ministre des Finances du Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA), Ahmed Francis, a été organisée mercredi à Alger.

La rencontre, organisée à la veille de la commémoration du 68e anniversaire de la proclamation du GPRA, a été l'occasion de mettre en lumière le parcours militant du moudjahid Ahmed Francis, ainsi que ses contributions à la gestion des finances durant la Révolution de libération, puis à l'édification des fondements de l'économie algérienne.

Dans son intervention, le professeur et chercheur en histoire, Abdelkrim Belkhedidja, a retracé le parcours militant du moudjahid (1910-1968), expliquant qu'en tant qu'étudiant en médecine, Ahmed Francis était membre de l'Association des étudiants musulmans d'Afrique du Nord (AEMAN), qui fut la première étape de son engagement au sein du Mouvement national.

Le chercheur a également évoqué la contribution d'Ahmed Francis à la lutte de libération, notamment lors de la création du GPRA en septembre 1958, où il s'est vu confier le ministère des Finances, avant d'être nommé ministre des Finances dans le premier Gouvernement de l'Algérie indépendante.

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Le président de l'association Machaâl Echahid, Mohamed Abbad, est, lui aussi, revenu sur le parcours militant du moudjahid Ahmed Francis au sein du Mouvement national, soulignant que son nom a été donné au siège du ministère des Finances à Alger, en hommage et en reconnaissance à son parcours et au rôle des membres du GPRA.