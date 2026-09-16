Algérie: Installation de la commission chargée d'élaborer une loi relative à la construction et à l'habitat dans les zones forestières

Alger — Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme, de la Ville et de l'Aménagement du territoire, Mohamed Tarek Belaribi, a procédé, mercredi à Alger, à l'installation officielle d'une commission intersectorielle chargée d'élaborer une loi relative à la construction et à l'habitat dans les zones forestières, laquelle devrait contribuer à protéger les populations et à réduire les risques d'incendies de forêt, indique un communiqué du ministère.

L'installation de cette commission intervient conformément aux instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, données lors de la réunion de travail tenue le 30 août dernier, et consacrée à la prise des mesures et dispositions nécessaires pour faire face aux conséquences des incendies de forêt ayant touché certaines wilayas de l'Est et du Centre du pays, précise la même source.

La commission comprend des représentants des différents secteurs ministériels et organismes concernés, notamment les ministères de la Défense nationale, de l'Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, de la Justice, des Finances, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, de l'Energie et des Energies renouvelables, des Travaux publics et des Infrastructures de base, de l'Hydraulique, ainsi que le ministère de l'Environnement et de la Qualité de la vie, ajoute le communiqué.

Elle comprend également des représentants des organismes et établissements techniques relevant du ministère de l'Habitat, en sus des représentants des écoles et universités nationales.

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La commission est chargée d'examiner et de réviser le cadre législatif et réglementaire, ainsi que les règles et normes techniques relatives à la construction et à l'habitat dans les massifs forestiers et les zones limitrophes, et d'oeuvrer à l'élaboration d'un projet de loi régissant ce domaine.

Elle élaborera son rapport final dans un délai maximum de vingt (20) jours à compter de la date de son installation.

Les travaux de la commission devront aboutir à la proposition d'un cadre juridique et réglementaire intégré définissant les conditions de construction et d'habitat dans ces zones, conclut le communiqué.