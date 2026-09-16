Algérie: Indemnisation des éleveurs sinistrés à la suite des incendies

Guelma — Des éleveurs d'ovins sinistrés à la suite des récents incendies dans la wilaya de Guelma ont bénéficié, mercredi dans l'enceinte de l'exploitation agricole Tahar-Felfouli, située au chef-lieu de la wilaya, d'une indemnisation en nature qui a consisté à remettre des têtes de moutons aux concernés.

Le directeur des services agricoles (DSA), Rachid Rehamnia, a précisé, dans une déclaration à l'APS, que cette "première tranche de moutons distribuée a bénéficié à plusieurs éleveurs touchés par les incendies dans les communes de Hammam Debagh, Medjez Amar, Boumahra Ahmed, Djebala Khemissi, Héliopolis et Bordj Sabbat".

Il a ajouté que la distribution de têtes ovines "se poursuivra pour bénéficier à l'ensemble des éleveurs touchés par les incendies qui ont ravagé la wilaya", rappelant que les premières estimations des pertes enregistrées par les éleveurs font état de la mort de quelque 200 têtes d'ovins, un chiffre, a-t-il souligné, "susceptible d'augmenter après examen des recours introduits par les sinistrés des différentes communes".

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Le même responsable a souligné que cette opération s'inscrit dans le cadre de la poursuite de l'indemnisation des citoyens sinistrés par les récents incendies de forêt, conformément aux instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à accélérer le processus d'indemnisation.

De leur côté, les éleveurs bénéficiaires de cette opération ont fait part de leur gratitude envers les pouvoirs publics pour leur soutien dans ces circonstances difficiles.