Algérie: La Ligue arabe rejette toute tentative de modifier la réalité géographique et démographique de la Palestine

Le caire — Le secrétaire général de la Ligue des Etats arabes, Nabil Fahmi, a réaffirmé mercredi le rejet de toute tentative de l'occupation sioniste visant à modifier la réalité géographique et démographique de la Palestine, soulignant que la lutte contre ces projets relève d'une "responsabilité arabe et internationale".

Lors d'un entretien avec le président de l'Etat de Palestine, Mahmoud Abbas, les deux parties ont examiné les derniers développements de la question palestinienne ainsi que les évolutions politiques, humanitaires et sécuritaires sur le terrain.

M. Fahmi a insisté sur "l'importance de mobiliser les efforts et de faire appel à la conscience humaine pour mettre fin aux plans de l'occupation visant à annexer la Cisjordanie, notamment à travers l'intensification de la colonisation, le déplacement des Palestiniens, l'accaparement des terres et l'encerclement des villes palestiniennes".

Il a, dans ce contexte, réaffirmé "le soutien de la Ligue arabe à l'Etat de Palestine", rappelant que cette position avait été clairement exprimée dans la déclaration adoptée par le Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel lors de sa dernière session ordinaire, tenue au début du mois, qui considère "le renforcement de la résilience de l'Etat et du peuple palestiniens comme une priorité importante à l'heure actuelle".

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Le secrétaire général de la Ligue arabe a également réaffirmé la centralité de la cause palestinienne, assurant au président palestinien la volonté de "traduire cette conviction profonde en actions durant la prochaine étape", qui nécessite, selon lui, "un travail sérieux pour parvenir à une solution finale et durable à la question palestinienne dans toutes ses dimensions".