Sénégal: Réunion de prise de contact entre le Premier ministre et le secteur privé

Dakar — Le Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Lo va recevoir, les organisations du secteur privé, jeudi à partir de 10 heures au 10e étage du Building administratif, a appris l'APS des services de la Primature.

"La réunion s'inscrit dans la volonté du gouvernement de renforcer la contribution du secteur privé à la transformation structurelle de l'économie, conformément au référentiel Vision Sénégal 2050 et au Masterplan Sénégal 2025-2034", a indiqué la même source.

Cette rencontre intervient quelques jours après l'accord entre le Sénégal et le Fond monétaire international (FMI) suivi du lancement du Plan de traitement de la dette du Sénégal dans un contexte où la situation financière de l'État "continue de peser sur la trésorerie et les capacités d'investissement des entreprises".

La Primature signale que la réunion entre le chef du gouvernement et le secteur privé s'inscrit dans le cadre "du renforcement du dialogue Etat-Secteur privé", conformément aux instructions formulées par le président de la République lors du Conseil des ministres du 10 septembre dernier.

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La source rappelle que la rencontre fait suite aux audiences que le chef de l'Etat a accordé à la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (CNES) le 17 juillet dernier et au Conseil national du patronat (CNP) le 3 septembre.

Elle a rappelé que le président de la République avait demandé la préparation de la tenue prochaine du Conseil présidentiel de l'investissement, avec l'implication de l'ensemble des organisations du secteur privé, "afin de faire émerger des propositions concrètes sur les projets et réformes à privilégier".

L'objectif de la réunion de prise de contacts est de mettre en place un cadre d'échanges régulier avec le secteur privé, ont poursuivi les services de la Primature.

"Cette rencontre doit permettre d'établir un échange direct avec les principales organisations patronales, d'identifier les contraintes les plus significatives pour l'activité privée et de préparer le lancement des travaux du Conseil présidentiel des investissements qui constitue un cadre structuré d'échanges entre l'Etat et le secteur privé", renseigne la même source.

Au cours de la rencontre, l'APIX "pourra faire un point sur l'état d'avancement des travaux avec le secteur privé"