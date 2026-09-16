Sénégal: A Abu Dhabi, Bassirou Diomaye Faye s'entretient avec son homologue émirati

16 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s'est entretenu mercredi avec le président des Emirats Arabes Unis, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, quelques heures après son arrivée à Abu Dhabi en provenance des Etats Unis d'Amérique, appris l'APS de source officielle.

Le chef de l'Etat a, lors de l'entretien tenu au palais présidentiel émirati, renouvelé de vive voix la solidarité du peuple sénégalais au peuple frère des Emirats Arabes Unis dans un contexte de guerre au Moyen Orient, a indiqué la présidence sénégalaise.

Elle rapporte dans une note publiée sur ses plateformes officielles que le président Faye a salué les initiatives de paix portées par Abu Dhabi.

Il a remercié son homologue émirati "pour l'attention constante accordée au Sénégal et les orientations retenues pour finaliser un nouveau partenariat économique entre les deux pays dans les secteurs des finances, des infrastructures, de l'énergie, de l'agriculture, de la logistique et du numérique", fait-on savoir.

Lire l'article original sur APS.

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