Sénégal: Kédougou - 30 nouveaux cas de diphtérie confirmés

Kédougou — Trente nouveaux cas de diphtérie ont été confirmés dans les districts sanitaires de Saraya, Kédougou et Salémata après les investigations conduites par les autorités sanitaires, a appris l'APS, mercredi, du gestionnaire de l'incident du Comité régional de la gestion des épidémies (CRGE), Gnène Seck.

"Trente cas nouveaux ont été confirmés au niveau des districts sanitaires de Saraya, Kédougou et Salémata. Le sex-ratio des cas confirmés est de 18 garçons pour 12 filles. L'âge médian des cas confirmés est de 8 ans (...) sur 36 cas contacts suivis et mis sous traitement prophylactique", a-t-il déclaré.

Il a rappelé qu'entre le 07 et 13 septembre, 6 nouveaux cas ont été confirmés dans le district de Kédougou.

Selon lui, "l'évolution de la définition des cas conduit à l'ajout de 2 cas supplémentaires: 1 cas cliniquement compatible et 1 cas asymptomatique confirmé positif à C. diphtheriae et gène tox".

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Le gestionnaire de l'incident de la diphtérie a signalé un quatrième 4 décès au poste de santé de Sabodala (Saraya).

L'investigation des cas suspects et de leurs contacts se poursuit dans la région de Kédougou, selon docteur Gnéne Séck.

Le recensement continue auprès des "zéro dose" et des enfants sous vaccinés se poursuit dans la région de Kédougou, a-t-il ajouté.

"A Saraya, 2539 enfants de 0-5 ans sont vaccinés. 1429 ne sont pas complètement vaccinés et 1140 ont reçu zéro dose de vaccin. A Kédougou, 4284 enfants 0-5 ans ont été vaccinés et 214 ne sont pas complètement vaccinés. 214 ont reçu zéro dose. A Salémata, 02 enfants de 0-5 ans sont vaccinés", a t-il précisé.

Il a assuré que le personnel médical va poursuivre la recherche active des enfants "zéro dose" et ceux qui ne sont complètement vaccinés parallèlement à l'approvisionnement en antitoxine.

"Ils vont assurer le suivi complet des zéro dose et sous vaccinés identifiés et maintenir la surveillance des sujets contacts jusqu'à la fin de leur période de suivi (10 jours)", a-t-il ajouté.

La Direction de la prévention du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a été informée le 30 juillet dernier d'une série de décès d'enfants de moins de cinq ans à l'hôpital régional de Kédougou.

"La direction de la santé de Kédougou a présenté des tableaux cliniques évocateurs de diphtérie respiratoire (dyspnée, détresse respiratoire sévère, hypertrophie amygdalienne, nécrose de la partie rhinopharyngée, tuméfaction cervicale). Une revue rétrospective des dossiers médicaux a identifié 11 cas suspects, tous décédés, entre août 2024 et juillet 2026" , a expliqué Gnène Seck.

Dans ce contexte, deux prélèvements post mortem ont été réalisés le 26 et 29 juillet 2026 chez deux enfants suspects et acheminés à l'Institut Pasteur de Dakar pour confirmation. Un cas de diphtérie a été confirmé le 1er août 2026.