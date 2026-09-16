Sénégal: Wouro Sidy - des travaux de réfection des tables-bancs lancés pour une bonne rentrée scolaire

16 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

SENEGAL-EDUCATION- EQUIPEMENTS

Wouro Sidy (Kanel), 16 sept (APS) - La mairie de Wouro Sidy, dans le département de Kanel (nord-est), a lancé une vaste opération de réfection des tables-bancs et d'autres travaux d'entretien dans les écoles de la commune, en perspective de la rentrée des classes, a constaté l'APS.

"Cette opération, menée en collaboration avec les associations d'étudiants et d'élèves, vise à faire du slogan 'Oubi tay, jang tay', une réalité dans la commune", a déclaré le maire de Wouro Sidy, Abdoulaye Sy.

Les travaux, entamés dans plusieurs villages, notamment à Sinthiang, Madina Torobé, Bow, Thiempeng et Thialy, seront progressivement étendus à l'ensemble des établissements scolaires de la commune, a précisé M. Sy.

Cette initiative, a-t-il ajouté, se poursuivra afin de remettre en état le mobilier scolaire et de contribuer à de meilleures conditions d'accueil et d'apprentissage à l'occasion de la rentrée scolaire.

Le maire a réaffirmé l'engagement de la municipalité à renforcer les conditions d'études des élèves dans les établissements scolaires de Wouro Sidy.

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