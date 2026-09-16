Sénégal: Kaffrine - près de 2 000 contrats de travail enregistrés en 2025 ( ministre)

Kaffrine — La région de Kaffrine (centre) a enregistré près de 2 000 contrats de travail durant l'année 2025, a annoncé, mercredi, le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, Mamadou Lamine Dianté.

"Sur le plan des contrats de travail, on a enregistré près de 2 000 contrats de travail en 2025 au niveau de la région Kaffrine", a-t-il déclaré au terme d'une visite effectuée dans les services régionaux de son département.

Ce nombre de contrats témoigne d'un "très bon rythme" dans la région, s'est félicité M. Dianté, soulignant également le faible nombre de fermetures d'entreprises enregistrées au cours de la période.

Le ministre s'est rendu notamment à l'inspection régionale du travail et de la sécurité sociale et au bureau relais du service public. Le gouverneur de la région, Serigne Babacar Kane, le préfet du département, Djegui Ngom, ainsi que des autorités territoriales, sanitaires et des partenaires sociaux, ont pris part à cette visite.

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Le ministre a par ailleurs salué les efforts déployés par les services régionaux en matière de dialogue social, notamment à travers le renforcement des capacités des acteurs, le suivi de la représentativité des délégués du personnel et la mise en place des comités d'hygiène et de santé.

Il a toutefois relevé plusieurs difficultés, notamment un déficit en ressources humaines, des besoins en équipements et en moyens logistiques ainsi que l'insuffisance des ressources financières nécessaires aux missions de contrôle et de suivi des entreprises.

M. Dianté a assuré que son département prendra les dispositions nécessaires pour apporter des réponses à ces préoccupations et améliorer les conditions de fonctionnement des services du Travail et de la Fonction publique à Kaffrine.