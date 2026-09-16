Sénégal: Matam - un forum régional pour redynamiser les cadres de concertation de l'éducation et accompagner l'enseignement bilingue

Un forum régional s'est ouvert ce mercredi à Matam pour redynamiser les cadres de concertation de l'éducation et accompagner la mise en oeuvre du Modèle harmonisé d'enseignement bilingue au Sénégal (MOHEBS), a constaté l'APS.

Le MOHEBS est un nouveau système éducatif officiel qui utilise à la fois les langues nationales sénégalaises (wolof, le pular, le sérère, diola, etc) et le français pour enseigner aux enfants dès le préscolaire et l'élémentaire.

La rencontre, présidée par l'adjoint au gouverneur de Matam chargé du développement, Tafsir Baba Anne, a réuni les autorités administratives et éducatives, les collectivités territoriales, les parents d'élèves et les comités de gestion des établissements (CGE), ainsi que des partenaires du secteur de l'éducation.

Selon l'inspecteur d'académie de Matam, Mamoudou Oumar Gueye, ce forum s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du MOHEBS, une réforme portée par le ministère de l'Éducation nationale qui vise à introduire progressivement les langues nationales dans le système éducatif aux côtés du français.

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"Ce forum de redynamisation des cadres de concertation sur l'éducation et la formation constitue un levier important pour améliorer la coordination entre les différents acteurs et accompagner la mise en oeuvre de cette réforme", a-t-il ajouté.

M. Gueye a signalé que plusieurs activités ont déjà été réalisées dans le cadre de la mise en oeuvre du MOHEBS, citant, entre autres, la formation et le développement professionnel continu des enseignants, la production de matériels didactiques, ainsi que des actions de communication, de sensibilisation et de mobilisation communautaire.

L'inspecteur d'académie a relevé quelques difficultés dans le fonctionnement de certains cadres de concertation d'où "l'importance de ce forum pour relancer et les rendre davantage opérationnels".

Il a plaidé en faveur d'une implication accrue des collectivités territoriales car l'Education fait partie des compétences transférées.

La cheffe de projet éducation à l'International Budget Partnership (IBP) Afrique francophone, Binetou Diagne a expliqué que cette organisation accompagne le ministère de l'Éducation nationale dans le cadre d'une initiative consacrée à la gouvernance et à l'amélioration de la performance budgétaire du secteur.

C'est à ce titre, dit-elle, que l'International Budget Partnership (IBP) Afrique francophone travaille depuis 2025 avec plusieurs académies de l'éducation, dont celle de Matam.

Mme Diagne a précisé que cet accompagnement a porté sur un diagnostic des besoins en renforcement de capacités, l'organisation de sessions de formation, mais surtout une revue de la mise en oeuvre du MOHEBS et un diagnostic du fonctionnement des cadres de concertation.

Pour elle, ce forum régional de Matam constitue une étape supplémentaire dans cette démarche visant à améliorer la gouvernance locale de l'éducation grâce à une meilleure coordination des acteurs.

"L'objectif est de renforcer la coordination et le dialogue entre les différents acteurs pour un meilleur plaidoyer en faveur d'une implication accrue des collectivités territoriales dans le financement du MOHEBS", a indiqué Mme Diagne.