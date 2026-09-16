Sénégal: Ziguinchor - le Recensement général des entreprises expliqué aux acteurs

Ziguinchor — Mambodj Fall, Coordonnateur de l'unité de mise en oeuvre du Recensement général des entreprises (RGE) à l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), a expliqué, mercredi, à Ziguinchor, les différentes phases de l'organisation de la deuxième édition.

"Pour l'organisation de ce recensement, on s'est focalisé sur quatre phases principalement : une première qui a consisté à mettre en place les organes de gouvernance, avec le comité de pilotage qui va regrouper toutes les structures étatiques qui interagissent avec l'entreprise afin de définir, orienter et dégager les grandes stratégies pour orienter cette deuxième édition", a dit M. Fall.

Il intervenait lors d'un atelier de partage d'informations et de sensibilisation sur la deuxième édition du Recensement général des entreprises.

Au niveau régional, un comité technique de conception et d'exécution sera chargé d'opérationnaliser les stratégies définies par le comité de pilotage.

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Il sera présidé par le gouverneur de la région de Ziguinchor et coordonné par le chef du Service régional de la statistique, en charge d'animer l'opération au niveau du territoire régional.

"Après les organes de gouvernance, on a la phase de sensibilisation, qui est transversale et importante. Elle devra nous permettre de faire adhérer les acteurs et faire de sorte que les agents qui seront envoyés sur le terrain puissent être accueillis dans les entreprises et recueillir les informations nécessaires", a soutenu Mambodj Fall.

La troisième phase va concerner la cartographie et nécessitera l'identification et le repérage des différentes unités, avec "un questionnaire assez soft pour identifier et localiser les différentes entreprises".

Selon le coordonnateur, la dernière phase sera la plus lourde, avec l'étape du dénombrement, qui va aller en profondeur sur le questionnement, à savoir le vécu de l'entreprise, son organisation, les dirigeants, l'emploi et les différentes contraintes auxquelles les sociétés recensées sont confrontées.

Toutes ces informations, a-t-il dit, seront mises dans un rapport qui va définir et décliner toutes les stratégies et contraintes.

Pour le RGE 2026-2027, les acteurs de l'économie seront concernés, qu'ils soient dans le formel comme dans l'informel, a-t-il rappelé, précisant que les "entités qui disposent d'un local seront prioritaires et certaines particularités, notamment des types d'activités seront prises en compte".

M. Fall a fait savoir que ce recensement est pertinent à plusieurs titres, expliquant que, dix ans après la première édition, le tissu économique du Sénégal a connu de fortes mutations, faisant émerger de nouveaux secteurs et de nouvelles dynamiques d'activité.

En plus, il y a la mise en place d'un nouveau référentiel de politique qui fait du secteur privé, un partenaire clé de l'État.

M. Fall estime qu'il est donc important, par rapport à ces nouveaux éléments de pouvoir organiser une deuxième édition de ce recensement pour avoir de nouvelles informations, plus fraîches pour orienter, guider les nouvelles politiques dans le sens d'accompagnement du secteur privé.