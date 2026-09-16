Sénégal: Identité numérique - Un expert pointe un problème de gouvernance

Dakar — Les difficultés liées à l'identité numérique au Sénégal relèvent davantage de la gouvernance et de la coordination entre les différents systèmes que de la technologie, a estimé, mercredi, à Dakar, Zack Diop, directeur général de la société Synapsys, filiale de la Caisse des dépôts et consigations (CDC) spécialisé dans les infrastructures informatiques.

"Aujourd'hui, la technologie, la technicité n'est pas problématique au Sénégal. C'est juste la gouvernance", a-t-il déclaré lors de la première édition de l'ID Day, une journée de l'identité organisée par Synapsys, de concert avec la société informatique Oumou Group.

Selon lui, "plusieurs acteurs institutionnels interviennent dans le domaine de l'identité, notamment la Direction de l'automatisation des fichiers (DAF) et l'Agence nationale de l'état civil (ANEC), avec des systèmes qui doivent davantage pouvoir échanger entre eux."

"Chacun est un peu maître de son système. Donc ça a toujours été comme ça", a-t-il expliqué, soulignant que les enjeux de sécurité nationale doivent également être pris en compte.

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Pour Zack Diop, l'interopérabilité constitue ainsi un enjeu central dans la mise en place d'une identité numérique adaptée aux réalités sénégalaises.

"On ne peut pas connecter tout ensemble. Ce qui doit être connecté, il y aura des catégories d'interopérabilité", a-t-il indiqué, précisant que les données démographiques ne peuvent, par exemple, être connectées indistinctement aux données financières.

Il a appelé les différents acteurs concernés à travailler ensemble afin de définir les périmètres et les règles d'interopérabilité nécessaires.

"Il y a cette catégorisation dont je parlais tout à l'heure, c'est l'interopérabilité qu'on doit mettre au-devant et discuter avec véritablement les acteurs", a-t-il ajouté.

Le DG de Synapsys a également relevé la nécessité de mettre en place des préalables juridiques permettant d'accompagner les solutions envisagées.

"Il y a des solutions qui sont là, qui sont adaptées, qui vont résoudre pas mal de problèmes. Mais au-delà de ça, il y a des préalables que l'État du Sénégal doit mettre en place", a-t-il dit.

Conseiller technique chargé de la digitalisation et de l'économie numérique au ministère de l'Économie, des Finances et du Plan et ambassadeur d'ID4Africa pour le Sénégal, Seyni Malan Fati a, pour sa part, salué l'organisation de cette rencontre consacrée à l'identité numérique.

Il a indiqué que l'ID Day doit notamment permettre de "faire un état des lieux de l'identité numérique au Sénégal" et d'avancer sur les différents cas d'usage et les bénéfices attendus pour les citoyens.

"Nous savons comment le faire et nous avons les compétences. Aujourd'hui, il faut juste qu'on mette ensemble toutes les compétences pour pouvoir décider, élaborer et définir quelle va être notre identité et comment nous allons l'utiliser", a-t-il déclaré.

Il a cité plusieurs domaines d'application, notamment les finances publiques, la santé, l'état civil, le mobile money et la téléphonie mobile.

"Quand je prends le ministère des Finances, ça va nous permettre de pouvoir mieux adresser les subventions, de pouvoir aussi être sûr que l'argent qu'on envoie à des gens, a été bien ciblé", a-t-il expliqué.

M. Fati a également insisté sur la nécessité d'un cadre réglementaire et légal pour accompagner le processus.

"Nous comptons sur l'appui des autorités et du gouvernement pour déjà nous donner aussi le cadre réglementaire, le cadre légal", a-t-il dit, non sans évoquer la nécessité d'une concertation entre les différents acteurs, citant notamment la DAF, l'ANEC et le ministère chargé de l'identité numérique.

Concernant la sécurité des données, Seyni Malan Fati a assuré que les acteurs concernés travaillent sur la sécurisation des plateformes et le stockage des données au Sénégal.

"La souveraineté, on ne se lève pas le matin pour la décréter, c'est quelque chose que l'on construit", a-t-il relevé, précisant que l'objectif est d'aller vers une meilleure maîtrise et une sécurisation des données.

Il a enfin indiqué qu'un travail est engagé avec le ministère chargé du Numérique pour contribuer à la sécurisation des infrastructures essentielles du pays.

L'ID Day a réuni plusieurs acteurs autour des enjeux liés à l'identité numérique, à son interopérabilité, à la protection des données et à ses différents usages au Sénégal.