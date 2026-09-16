Sénégal: Un programme veut former 7.000 jeunes professionnels de santé d'ici 2027

Dakar — Le programme Africa Health Collaborative (AHC) ambitionne d'accompagner 7.000 jeunes professionnels de santé au Sénégal d'ici 2027 à travers la formation, l'entrepreneuriat et le renforcement des capacités, a-t-on appris, mercredi, de la cheffe de la division de la formation du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, Ndèye Sokhna Ndao.

Au total, "1.037 jeunes professionnels de santé ont déjà été enrôlés et formés, sur un objectif de 7.000 bénéficiaires. Le programme a par ailleurs été étendu, en plus des trois régions initialement ciblées Diourbel, Kaolack et Dakar, aux 14 régions du Sénégal", a-t-elle dit.

Mme Ndao prenait part à une réunion du comité de pilotage du programme initié par le Projet Africa Health Collaborative (AHC) et mis en oeuvre dans le cadre d'un partenariat entre la fondation Mastercard et AMREF, en collaboration avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique.

"La semaine dernière, conformément au premier pilier, environ 600 jeunes professionnels en exercice et 600 jeunes diplômés en santé ont été enrôlés sur une plateforme de formation proposant quatre modules consacrés aux compétences de vie, à l'entrepreneuriat en santé, au plaidoyer des jeunes et aux soins de santé primaires", a-t-elle indiqué.

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Le projet AHC vient accompagner le ministère dans le développement des ressources humaines en santé, mais aussi dans le renforcement des établissements et de la gouvernance sanitaire, a-t-elle indiqué, soulignant que le budget consacré à la mise en oeuvre du programme AHC au Sénégal est estimé à 4 milliards de francs CFA.

Ce programme, mis en oeuvre depuis avril 2024 dans le cadre d'un partenariat de quatre ans, est articulé autour de trois piliers : l'emploi et l'employabilité, l'entrepreneuriat en santé et le renforcement de l'écosystème sanitaire.

Dans le cadre du premier pilier, le programme accompagne les jeunes dans leur insertion professionnelle et appuie les établissements de formation dans la supervision et la formation des formateurs, afin de favoriser notamment l'accréditation, a relevé Ndeye Maguette Ndiaye, directrice de cabinet du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique.

Le deuxième pilier vise à favoriser l'autonomisation économique des jeunes et des femmes, notamment en les formant à l'entrepreneuriat en santé afin de leur permettre de créer leurs propres activités et de réduire leur dépendance à l'emploi public.

Le troisième pilier porte sur le renforcement des capacités institutionnelles et l'amélioration de l'environnement sanitaire, en cohérence avec la stratégie nationale de transformation du système de santé, a-t-elle signalé.

Elle a aussi indiqué que 80 initiatives entrepreneuriales portées par des groupes de jeunes et de femmes ont déjà été soutenues dans le même cadre.

Mme Ndiaye a fait état du financement de 16 projets au profit d'agents de santé communautaire et de la création de 15 entreprises pour les jeunes.

Le programme Africa Health Collaborative comprend également l'accompagnement des établissements de formation, le développement de curricula et la formation continue des professionnels de santé.

La cérémonie a été marquée par la remise de bourses à des étudiantes, de financements à des entrepreneurs sociaux et d'équipements échographiques dans le cadre du programme OCCUPUS.