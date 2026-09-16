Sénégal: BRVM - Faibles progressions des valeurs du Top5 ce mercredi 16 septembre 2026.

Au terme de la séance de cotation de ce mercredi 16 septembre 2026, les titres du marché des actions figurant au Top 5 des plus fortes hausses de cours ont enregistré de faibles progressions comprises entre 3,67% et 2,09%.

La tête de ce Top 5 est occupée par le titre Loterie Nationale du Bénin (plus 3,67% à 4 100 FCFA), suivie respectivement par Société Générale Côte d'Ivoire (plus 2,91% à 38 900 FCFA), AGL Côte d'Ivoire (plus 2,83% à 3 085 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (plus 2,64% à 3 500 FCFA) et BICI Côte d'Ivoire (plus 2,09% à 31 700 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Unilever Côte d'Ivoire (moins 7,50% à 49 025 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (moins 7,47% à 2 105 FCFA), SITAB Côte d'Ivoire (moins 4,57% à 20 900 FCFA), BOA Burkina Faso (moins 4,06% à 8 150 FCFA) et SODE Côte d'Ivoire (moins 3,49% à 13 400 FCFA).

La valeur des transactions s'est établie à 3,553milliards de FCFA contre 3,318 milliards de FCFA la veille, soit une hausse de 235 millions.

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Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une baisse de 131,062 milliards, en s'établissant à 21 191,775 milliards de FCFA contre 21 322,837 milliards de FCFA le mardi 15 septembre 2026.

Celle du marché des obligations est par contre en baisse de 288 millions, passant de 12 716,941 milliards de FCFA la veille à 12 716,653 milliards de FCFA ce 16 septembre 2026.

A part l'indice BRVM Prestige resté stationnaire, tous les indices phares ont entamé leur deuxième journée de baisses continues. L'indice BRVM composite a ainsi cédé 0,61% à 549,56 points contre 552,96 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM 30 a enregistré un repli de 0,54% à 266,39 points contre 267,83 points précédemment. Quant à l'indice BRVM Prestige, il est demeuré stationnaire à 200,56 points.

De son côté, l'indice BRVM Principal a baissé de 1,03% à 401,17 points contre 405,35 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché), enregistre une variation négative de 0,61 % à 221,26 points contre 222,62 points la veille.