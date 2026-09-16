Sénégal: Assurance agricole et climatique - La Fssa engagée aux côtés des acteurs pour le renforcement des capacités

Un séminaire sur le renforcement des capacités et le développement des assurances agricoles et climatiques s'est tenu 15 septembre 2026 à Dakar. L'information est rapportée par la Fédération sénégalaise des sociétés d'assurance (Fssa).

Dr Mactar Faye , Directeur exécutif de la Fédération sénégalaise des sociétés d'assurance (Fssa).

Organisé par l'Organisation des assurances africaines (Oaa), en partenariat avec la Société financière internationale (Sfi) et le Fonds mondial d'assurance inclusif (Giif), soutenu par le Groupe de la Banque mondiale, ce séminaire est consacré au renforcement des capacités techniques en matière de développement, de tarification et de gestion des solutions d'assurance agricole et climatique en Afrique.

Placés sous l'égide de la Direction des Assurances du Sénégal, les travaux réunissent différents acteurs autour des enjeux liés à la protection du secteur agricole face aux risques, notamment climatiques. Le Président de la Fssa, ElHadji Amar Kébé, était représenté à la cérémonie d'ouverture par le Directeur exécutif de la Fssa, Dr Mactar Faye.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Partenaire de cette initiative en qualité de co-organisateur, la Fssa réaffirme ainsi son engagement à accompagner le développement de solutions d'assurance innovantes et adaptées aux réalités africaines. Les travaux se poursuivront jusqu'au 16 septembre 2026, avec des sessions d'échanges et de renforcement des capacités.