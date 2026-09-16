Sénégal: Assurance agricole et climatique - La Fssa engagée aux côtés des acteurs pour le renforcement des capacités

16 Septembre 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

Un séminaire sur le renforcement des capacités et le développement des assurances agricoles et climatiques s'est tenu 15 septembre 2026 à Dakar. L'information est rapportée par la Fédération sénégalaise des sociétés d'assurance (Fssa).

Dr Mactar Faye , Directeur exécutif de la Fédération sénégalaise des sociétés d'assurance (Fssa).

Organisé par l'Organisation des assurances africaines (Oaa), en partenariat avec la Société financière internationale (Sfi) et le Fonds mondial d'assurance inclusif (Giif), soutenu par le Groupe de la Banque mondiale, ce séminaire est consacré au renforcement des capacités techniques en matière de développement, de tarification et de gestion des solutions d'assurance agricole et climatique en Afrique.

Placés sous l'égide de la Direction des Assurances du Sénégal, les travaux réunissent différents acteurs autour des enjeux liés à la protection du secteur agricole face aux risques, notamment climatiques. Le Président de la Fssa, ElHadji Amar Kébé, était représenté à la cérémonie d'ouverture par le Directeur exécutif de la Fssa, Dr Mactar Faye.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Partenaire de cette initiative en qualité de co-organisateur, la Fssa réaffirme ainsi son engagement à accompagner le développement de solutions d'assurance innovantes et adaptées aux réalités africaines. Les travaux se poursuivront jusqu'au 16 septembre 2026, avec des sessions d'échanges et de renforcement des capacités.

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.