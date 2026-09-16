Ile Maurice: Ferney développe The Orchards, son nouveau projet «farm to fork»

La destination Ferney Tropical Agrihood présentée en 2025 poursuit son évolution avec le lancement en ce mois de septembre 2026 d'un nouveau projet de quartier agrorésidentiel, The Orchards. Il propose 54 lots de grande superficie, intégrés à un verger commun (avocats, corossols, bananes, mangues, letchis, légumes, herbes aromatiques, entre autres) qui sera développé avec des méthodes agroécologiques et l'expertise de Ferney Agro Services. Les ventes au public seront possibles dès le 30 septembre 2026.

Ce nouveau projet adopte la philosophie d'évolution responsable du domaine de Ferney, qui repose sur un mode de vie sain, un bâti à faible densité limité à des zones précises, la participation et l'empowerment des villageois de la région, ainsi que l'agriculture raisonnée. L'environnement de Ferney reste préservé et des programmes de reforestation avec des espèces endémiques sont menés sur d'anciennes terres en sous-pâturage et en périphérie de la forêt existante.

The Orchards propose également un aménagement résidentiel de faible densité et une activité d'agriculture responsable, mais avec certaines caractéristiques propres à ce nouveau projet : les maisons suivent un cahier des charges différent et les champs agroécologiques sont en copropriété. Ces parcelles agricoles font partie de l'investissement et des revenus liés à chaque acquisition de bien.

Le concept d'exploitation agricole en copropriété de The Orchards a été développé par Ferney Agro Services, une entité spécialisée de Ferney Ltd, qui maîtrise les méthodes et les moyens agroécologiques. Grâce à ce concept, les résidents peuvent bénéficier des avantages de l'agriculture raisonnée sans avoir à développer eux-mêmes l'expertise et la gestion des cultures.

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«Un mode de vie différent»

Les 54 lots individuels de ce nouveau projet offrent diverses superficies, de 27 à 50 perches. Ils accueilleront des maisons de plain-pied sur un faible pourcentage de la superficie du terrain. L'aménagement de The Orchards prévoit par ailleurs l'écoulement efficace des eaux de pluie afin de parer aux risques d'inondation, d'irriguer les champs et de respecter les principes des systèmes de drainage durable (SuDS), qui encadrent la quantité et la qualité de l'eau tout en favorisant la biodiversité. La zone réservée aux champs de The Orchards abritera uniquement des exploitations agricoles utilisant des méthodes durables et naturelles.

Luke Maurel, Head of Business Units de Ferney Ltd : «Pour The Orchards comme pour Farm Living, qui l'a précédé, nous avons mis en avant l'adoption de pratiques "farm to fork" et avons opté pour une proposition résidentielle à faible densité. Cela nous permet de promouvoir un mode de vie sain, un cadre favorisant le bien-être, une économie circulaire et une empreinte carbone réduite, et d'intégrer le projet à la beauté naturelle du site.»

Il ajoute que «la production agricole de The Orchards sera une nouvelle source d'aliments sains pour Ferney et pour la région, en contribuant à la sécurité alimentaire et à la création d'emplois». Cette proposition, dit-il, «séduit une clientèle qui recherche ce type de bien et des opportunités d'investir dans un mode de vie différent».

L'éco-village vert

Ferney se positionne comme une destination de choix pour vivre l'authenticité de la région sud-est de Maurice, avec le Ferney Tropical Agrihood, qui propose une évolution intégrée et responsable mêlant agriculture durable, écovillage, zones résidentielles de faible densité, écotourisme et épanouissement social et économique. La partie bâtie ne concernera que 6% - principalement d'anciennes terres sous cannes - des 3 000 hectares du domaine de Ferney, sans toucher à la zone de conservation de la forêt.

Farm Living, le premier projet agrorésidentiel à faible densité du lieu, avait été lancé en 2024. Implanté sur d'anciennes terres cannières près de la route principale de Grand-Port, ses aménagements infrastructurels sont terminés. Tous les lots sont vendus et seront progressivement occupés. Pour cela, chaque propriétaire doit d'abord créer des champs agroécologiques sur son lot, puis réaliser l'installation de sa maison bioclimatique selon un cahier des charges qui limite l'occupation des sols ainsi que l'empreinte carbone grâce à une conception bioclimatique et à l'utilisation de sources d'énergie renouvelables.

Le futur écovillage de Ferney, qui sera aménagé autour de l'ancienne usine sucrière, abritera des commerces de proximité et d'autres activités qui contribueront aussi à la dynamique sociale et économique de la région. La première phase de cet aménagement sera exécutée à partir de l'année 2027.