Sénégal: Économie sociale et solidaire et Responsabilité sociétale des entreprises - Vers un cadre de concertation renforcé

Le ministre Alioune Dione a présidé, ce mardi 15 septembre, à Dakar, la première session 2026 du cadre de concertation de l'économie sociale et solidaire(Ccess). La rencontre va permettre d'aller vers une cadre de concertation renforcé.

Le ministre de l'économie sociale et solidaire, Dr Alioune Dione, a présidé la première session 2026 du cadre de concertation de l'économie sociale et solidaire. La session a été consacrée notamment à la validation des versions finales de la Stratégie nationale d'encouragement à la Responsabilité sociétale des entreprises (Sn-Rse). De l'avis du ministre, cette session est d'autant plus plus importante qu'elle favorise la mise en oeuvre de la loi d'orientation sociale numéro 2021-28 relative à l'Ess et pour la réalisation de la vision Senegal 2050. » Cette session intervient à un moment décisif de notre démarche visant à doter notre pays de cadres stratégiques solides, cohérents et opérationnels pour accélérer le développement de l'Ess et renforcer la Rse ».

Selon Dr Alioune Dione, cette étape déterminante dans la mise en oeuvre de ces deux stratégies nationales permet de consolider les acquis, de renforcer la cohérence des orientations et de permettre l'adoption et la mise en oeuvre effective de ces instruments. Pour le ministre, cette session invite à penser l'Ess autrement, c'est à dire une économie qui crée des opportunités pour les jeunes et pour les femmes et qui valorise les initiatives locales et le savoir-faire de nos territoires. » Il urge de créer davantage de synergies entre performance économique, responsabilité sociale, impact territorial et développement durable », a dit le ministre de la Microfinance et de l'économie sociale et solidaire. Poursuivant il a souhaité que cette session soit celle de la maturité collective et de la décision, de la pertinence des orientations stratégiques proposées afin de répondre effectivement aux défis et opportunités de l'Ess et la Rse dans notre pays.