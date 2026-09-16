Sénégal: Pêche artisanale - Les acteurs demandent le maintien du gel des licences démersales

16 Septembre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Babacar Guèye Diop

Les professionnels de la pêche artisanale demandent à la ministre des Pêches et de l'Économie maritime, Amy Mara Dièye de surseoir au dégel de l'arrêté de 2006 relatif aux licences de pêche démersale côtière.

Dans un communiqué publié ce mercredi, le Conseil national interprofessionnel de la pêche artisanale au Sénégal (Conipas) estime que « la confirmation du dégèle de l'arrêté 2006 ne va pas dans le sens d'une bonne gouvernance des ressources halieutiques ». L'organisation rappelle que, lors d'une réunion convoquée par le Premier ministre le 9 juin dernier, « la majorité des acteurs présents avait plaidé pour l'annulation du dégèle dudit arrêté ».

Le Conipas s'appuie sur les résultats du Centre de recherches océanographiques de Dakar-Thiaroye (Crodt), qui font état d'un « potentiel exploitable de 2 921 tonnes ». Un volume jugé « insignifiant par rapport aux besoins du marché local ». Ce collectif d'organisation de la pêche artisanale alerte surtout sur les captures d'autres espèces : « Pour pêcher ces 2921 tonnes, d'autres espèces pleinement et surexploitées seront capturées », notamment le thiof et le merlu.

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Face à cette situation, le Conipas invite la ministre à « surseoir cette décision et à privilégier la concertation ». Il préconise notamment de renforcer la surveillance avec les professionnels de la pêche artisanale, d'évaluer régulièrement les ressources et d'instaurer « un repos biologique intégral incluant la pêche artisanale et la pêche industrielle ».

L'organisation demande également de lutter contre « les mauvaises pratiques de pêche et la pêche Inn ». Elle appelle enfin l'administration, les professionnels et les organisations non gouvernementales à « une large concertation pour une meilleure gestion des ressources halieutiques », estimant que « les stocks des ressources halieutiques ne cessent de baisser d'année en année ».

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