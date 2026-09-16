Sénégal: Diphtérie - Un décès enregistré à Kaolack !

16 Septembre 2026
Le Soleil (Dakar)

La diphtérie gagne du terrain dans la région de Kaolack. Selon la Direction régionale de la Santé, quatre cas ont été enregistrés à ce jour, dont un décès.

La directrice régionale de la Santé, Dr Aïssatou Barry Diouf, a fait le point sur la situation de la diphtérie dans la région. « Nous avons enregistré quatre cas de diphtérie dans la région de Kaolack, dont malheureusement un décès », a-t-elle déclaré.

Face à cette situation, la Direction régionale de la Santé appelle les populations à la vigilance et à consulter rapidement dès l'apparition de signes évocateurs. « Le mieux, c'est de recourir aux soins devant tout cas d'angine ou de mal de gorge, de difficultés à avaler ou à respirer. Il faudra également avoir la même attitude en cas de taches blanchâtres au fond de la gorge ou au niveau du nez », explique Dr Aïssatou Barry Diouf.

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Selon elle, en présence de ces symptômes, il est recommandé de se rendre dans la structure de santé la plus proche afin qu'un prélèvement puisse être effectué. « La diphtérie est une maladie à prévention vaccinale. J'exhorte les mamans et les gardiennes d'enfants à compléter la série vaccinale des enfants incomplètement vaccinés, mais également à démarrer la vaccination des enfants qui n'ont jamais été vaccinés », a-t-elle insisté.

Dr Aïssatou Barry Diouf est également revenue sur le mode de transmission de la maladie, tout en invitant les populations à adopter les comportements appropriés. « C'est une maladie à transmission aérienne, à travers la parole, l'éternuement ou même les gouttelettes de salive qui sont projetées. Le port du masque peut aussi protéger la personne contre cette maladie », a-t-elle ajouté.

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