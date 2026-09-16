Sénégal: Équipe nationale - Malang Sarr annoncé dans la première liste de Patrick Vieira

Le défenseur de Neom SC, Malang Sarr, devrait figurer dans la première liste de Patrick Vieira à la tête des Lions. L'information, rapportée par L'Équipe et reprise par plusieurs médias sportifs sénégalais, intervient alors que le nouveau sélectionneur doit dévoiler officiellement ses convocations vendredi 18 septembre à Dakar.

Malang Sarr devrait connaître ses premières minutes avec l'équipe nationale du Sénégal lors de la prochaine fenêtre internationale. Selon une information publiée par L'Équipe, le défenseur de Neom SC figure dans les plans de Patrick Vieira pour son premier rassemblement à la tête des Lions.

Cette convocation marquerait l'aboutissement du choix international du joueur de 27 ans. Ancien international Espoirs français, Malang Sarr avait annoncé son choix de représenter le Sénégal, pays d'origine de ses parents, après plusieurs années d'hésitation.

Le défenseur, qui évolue désormais en Arabie saoudite avec Neom SC, avait notamment été écarté de la liste du Sénégal pour la Coupe du monde 2026 sous Pape Thiaw. Son nom circulait toutefois déjà parmi les joueurs susceptibles d'intégrer la Tanière avec l'arrivée de Patrick Vieira.

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Sa présence dans la prochaine liste reste à officialiser par la Fédération sénégalaise de football. Patrick Vieira dévoilera en effet sa première sélection vendredi 18 septembre à 10h30, lors de sa présentation officielle au stade Léopold Sédar Senghor, à Dakar.