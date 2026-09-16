Sénégal: Équipe nationale - Malang Sarr annoncé dans la première liste de Patrick Vieira

16 Septembre 2026
Le Soleil (Dakar)

Le défenseur de Neom SC, Malang Sarr, devrait figurer dans la première liste de Patrick Vieira à la tête des Lions. L'information, rapportée par L'Équipe et reprise par plusieurs médias sportifs sénégalais, intervient alors que le nouveau sélectionneur doit dévoiler officiellement ses convocations vendredi 18 septembre à Dakar.

Malang Sarr devrait connaître ses premières minutes avec l'équipe nationale du Sénégal lors de la prochaine fenêtre internationale. Selon une information publiée par L'Équipe, le défenseur de Neom SC figure dans les plans de Patrick Vieira pour son premier rassemblement à la tête des Lions.

Cette convocation marquerait l'aboutissement du choix international du joueur de 27 ans. Ancien international Espoirs français, Malang Sarr avait annoncé son choix de représenter le Sénégal, pays d'origine de ses parents, après plusieurs années d'hésitation.

Le défenseur, qui évolue désormais en Arabie saoudite avec Neom SC, avait notamment été écarté de la liste du Sénégal pour la Coupe du monde 2026 sous Pape Thiaw. Son nom circulait toutefois déjà parmi les joueurs susceptibles d'intégrer la Tanière avec l'arrivée de Patrick Vieira.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sa présence dans la prochaine liste reste à officialiser par la Fédération sénégalaise de football. Patrick Vieira dévoilera en effet sa première sélection vendredi 18 septembre à 10h30, lors de sa présentation officielle au stade Léopold Sédar Senghor, à Dakar.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.