Congo-Brazzaville: Statistiques - 678 candidats affrontent le concours d'entrée au CNFSDP

Le concours d'entrée au Centre national de formation en statistique, démographie et planification (CNFSDP), session 2026, a démarré le 16 septembre sur l'ensemble du territoire national. Pour cette session, 678 candidats sont en lice pour les deux parcours, moyen et supérieur.

Les épreuves ont été co-lancées par Ludovic Ngatsé, ministre de l'Economie, du Plan, de la Statistique et de la Prospective et sa collègue en charge de l'Enseignement supérieur, Edith Delphine Emmanuel.

Programmées sur deux jours, elles se déroulent simultanément dans cinq centres à l'échelle du pays. Sont impliquées Pointe-Noire, Dolisie, Owando, Ouesso et enfin Brazzaville, ville ayant enregistré 600 candidatures, où les épreuves se tiennent au complexe scolaire de la Révolution, dans le cinquième arrondissement, Ouenzé.

Deux cycles d'études sont proposés aux candidats. Une formation de deux ans pour le niveau technicien supérieur en statistiques et planification, ainsi qu'une licence en trois ans spécialisée dans ces mêmes disciplines.

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Pour la troisième édition, le CNFSDP a prévu un quota de 35 places par parcours, soit soixante-dix places pour les deux cycles. Le premier jour, les candidats, tous bacheliers et étudiants, ont planché sur les mathématiques et le français.

S'exprimant à cet effet, le ministre de l'Economie, du Plan, de la Statistique et de la Prospective a salué l'initiative ainsi que le travail abattu par le CNFSDP dans la formation des cadres et élites dans les domaines de la statistique et de la démographie.

« Pour cette 3e édition, nous constatons un engouement significatif des jeunes, ce qui prouve que la formation offerte ici est de qualité. En créant ce centre, l'ambition du gouvernement est de former des ingénieurs de qualité dans les domaines de la statistique et de la démographie, mais surtout de faire du CNFSDP un institut ou une école supérieure de la statistique et de la démographie de référence dans la sous-région, à l'imagine d'autres qui existent déjà dans notre espace communautaire », a souligné Ludovic Ngatsé.

Il a rassuré que les cadres formés dans ce centre seront utiles aussi bien dans l'administration publique que dans le privé. Le gouvernement, a-t-il renchéri, mettra tout en oeuvre pour qu'ils soient utilement embauchés.

Pour rappel, le Centre national de formation en statistique, démographie et planification est un établissement public d'enseignement supérieur, spécialisé dans la formation des cadres qualifiés dans les domaines de la statistique, de la démographie et de la planification.

Institué par la loi n°18-2023 du 27 mai 2023, le CNFSDP, doté de la personnalité morale et de l'autonomie juridique, est créé sur les cendres du Centre d'application de la statistique et de la démographie (CASP).