Congo-Brazzaville: Affaires sociales - L'ambassade du Venezuela présente ses activités menées

La ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, Marie-France Hélène Lydie Pongault, a échangé le 15 septembre à Brazzaville avec l'ambassadrice de la République bolivarienne du Venezuela, Laura Suarez. Cette rencontre, placée sous le signe de la coopération et du partage d'expériences, a permis de mettre en lumière les actions menées par l'ambassade vénézuélienne en faveur des enfants en situation vulnérable.

L'ambassadrice a tenu en premier lieu à féliciter la ministre pour sa reconduction au sein du nouveau gouvernement. Et au-delà de cette marque de courtoisie, les deux personnalités ont ensuite échangé sur les activités que l'ambassade mène auprès des orphelinats.

La diplomate vénézuélienne a partagé avec la ministre un système de requêtes utilisé au Venezuela, visant à améliorer les conditions de vie des populations par le biais de la musique et d'une méthodologie participative. « Cela permet aux gens de vivre mieux au travers de cette musique et de mettre sur pied cette méthodologie qui permet aux gens de mieux vivre », a-t-elle expliqué.

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Dans le social, l'ambassadrice a présenté à la ministre plusieurs activités déjà organisées dans des orphelinats, notamment ceux de Kombé et de Ngamakosso. L'ambassadrice a cité en exemple des initiatives menées durant les vacances scolaires, où ils ont offert des moments de joie aux enfants, tout en les initiant à des activités pratiques comme la fabrication de savon, favorisant ainsi leur autonomie.

Sur les projets à venir, l'ambassadrice a déclaré vouloir « valoriser le travail qui est fait dans chaque orphelinat. L'objectif de l'ambassade est d'amener la joie aux enfants », a-t-elle indiqué.

Cette rencontre témoigne de la volonté des deux parties de renforcer les liens entre le Venezuela et le Congo, en plaçant l'humain et la culture au coeur des préoccupations sociales.