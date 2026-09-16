Maroc: L'USFP lance sa campagne électorale à Agadir sous le signe de la «Dignité, de l'Equité et de la Justice»

Dans une ambiance enthousiaste, marquée par la discipline et le sens des responsabilités, l'USFP a donné, dimanche 13 septembre 2026 au soir, le coup d'envoi de sa campagne électorale pour les élections législatives, depuis le coeur du quartier Bouargane (Hay Lirak), à Agadir.

Les participants ont scandé le slogan central de la campagne : «Dignité, Equité, Justice», réaffirmant leur engagement à mener une campagne électorale propre, fondée sur le contact direct et le travail de terrain auprès des citoyens. L'objectif affiché est de les convaincre d'opérer un choix démocratique responsable, tout en mettant en avant le bilan historique du parti et ses réalisations concrètes.

Les interventions des responsables provinciaux et régionaux, ainsi que des candidates du parti, ont également mis en lumière le rôle joué historiquement par l'USFP dans la transformation de plusieurs quartiers informels d'Agadir en espaces urbains organisés, répondant aux standards d'une grande ville, à l'époque où le parti gérait les affaires de la commune d'Agadir, pendant près de quatre décennies.

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La mémoire locale des habitants d'Agadir conserve, à cet égard, le souvenir des efforts déployés par le parti de la Rose pour aménager d'importants quartiers tels qu'Al Massira, Al Qods, Dakhla et Essalam, ainsi que pour transformer des zones comme Bensergao et Tikiouine en pôles résidentiels équipés, offrant les conditions nécessaires à une vie digne et dotés de marchés organisés.

Le lancement de la campagne a été marqué par une importante présence des responsables du parti au niveau local, notamment le coordinateur régional Jaouad Faraji, le secrétaire provincial Mohamed Laassiri, la tête de liste locale Raja Missou, la tête de liste régionale Fadoua Rajouani, ainsi que le militant ittihadi Abdelrazak Mouissat. Les différents intervenants ont réaffirmé l'engagement du parti à défendre les intérêts des habitants et à mettre en oeuvre les 20 engagements fondamentaux inscrits dans son programme électoral au sein des institutions élues.

Ils ont également saisi cette occasion pour mettre en lumière la fragilité des conditions de développement dans les douze communes rurales relevant de la préfecture d'Agadir Ida-Outanane.

L'USFP a vivement critiqué l'action de l'actuelle coalition gouvernementale, estimant que certaines de ses politiques ont contribué à maintenir des situations de marginalisation et d'exclusion dans les zones rurales. Les intervenants ont notamment pointé du doigt le décrochage scolaire, la pénurie d'eau potable, l'insuffisance des infrastructures routières et la faiblesse des services de santé de base, malgré la succession des composantes de la majorité dans la gestion des affaires locales de ces territoires.

La forte mobilisation populaire a enfin traduit la cohésion des militants ittihadis issus de différentes générations, des pionniers de l'action partisane depuis les années 80 aux nouvelles générations de jeunes et de femmes. Une mobilisation qui entendait ainsi illustrer la continuité de l'engagement du parti de la Rose d'une génération à l'autre et mettre en évidence sa présence politique et militante dans la capitale du Souss.