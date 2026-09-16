Maroc: Manal Zekkari, le choix de l'USFP pour porter les aspirations des femmes et des jeunes à Tanger-Tétouan-Al Hoceïma

La docteure Manal Zekkari entre dans la compétition électorale pour les élections législatives prévues le 23 septembre 2026, en tant que tête de la liste régionale de l'USFP dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma. Elle aborde cette échéance avec volonté et détermination, forte de ses compétences scientifiques, de son capital de connaissances et de son expérience politique et de terrain, mais également convaincue de la nécessité de renforcer la présence des femmes et des jeunes compétences dans la gestion de la chose publique.

Manal Zekkari dispose d'un parcours académique et scientifique distingué. Professeure de l'enseignement supérieur, elle est titulaire d'un doctorat en management, économie et développement durable, un parcours qui constitue un apport à la liste régionale présentée par l'USFP à l'occasion de ces élections.

Aux côtés de sa tête de liste, la liste régionale réunit des femmes et de jeunes candidates aux profils diversifiés, ayant acquis des expériences dans les domaines politique, citoyen et professionnel. Cette composition traduit le choix de l'USFP de miser sur le renouvellement des élites, le renforcement de la participation politique des femmes et des jeunes et l'ouverture de l'espace public à de nouvelles compétences en mesure de contribuer à la défense des enjeux de la région et des intérêts de sa population.

Manal Zekkari mène cette campagne sous le slogan : « Pour un développement équitable et une vie digne... Equité, Emploi, Dignité ». Une formule qui s'inscrit dans les grandes orientations du programme électoral de l'USFP, lequel place au coeur de ses priorités la réduction des disparités sociales et territoriales, une répartition plus équitable des fruits du développement, la création d'opportunités d'emploi et la préservation de la dignité des citoyennes et des citoyens.

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A travers sa liste régionale dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, l'USFP entend solliciter à nouveau la confiance des électrices et des électeurs autour de son projet politique, tout en renforçant la présence des compétences féminines et des jeunes au sein des institutions représentatives. L'objectif affiché est de contribuer à la mise en oeuvre d'un programme politique et social articulé autour de 20 engagements, présentés par le parti comme une base contractuelle avec les citoyens.

La candidature de la docteure Manal Zekkari à la tête de la liste régionale s'inscrit ainsi dans la dynamique électorale engagée par l'USFP. A travers cette échéance, le parti met en avant la nécessité de restaurer la confiance dans l'action politique et de faire émerger des élites qualifiées, capables de traduire les attentes des citoyens en initiatives et en propositions législatives et politiques au service d'un développement plus équitable et d'une vie digne.