Gabon: Trois personnes interpellées et six pointes d'ivoire saisies à Ovan

Une récente opération a été menée le 5 septembre 2026 à Ovan, dans le département de la Mvoung, par l'administration des Eaux et Forêts et la Police judiciaire de Makokou, appuyées par l'ONG Conservation Justice. Elle a conduit à l'interpellation de trois (3) présumés trafiquants d'ivoire ayant en leur possession six (6) pointes d'ivoire sectionnées en douze (12) morceaux.

Au moment de l'opération, quatre personnes ont été interpellées. Trois (3) des quatre présumés trafiquants ont été arrêtées en flagrant délit de tentative de commercialisation des six (6) pointes d'ivoire d'éléphant, lesquelles étaient sectionnées en douze (12) morceaux, tandis que le quatrième, présenté comme le chauffeur, a été interpellé séparément.

Ce dernier, qui a joué le rôle de transporteur, a par la suite été écarté de la procédure pour insuffisance de preuves établissant son lien avec le trafic constaté. L'enquête bouclée, les trois indélicats ont été déférés devant le parquet compétent à Libreville.

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À l'issue de leur confrontation le 11 septembre 2026 au parquet de la République spécialisé, les trois mis en cause ont été placés sous mandat de dépôt. Il est important de rappeler que la détention, la vente ou la tentative de vente d'ivoire sont des actes punis par la loi au Gabon.

Les articles 390 et 398 du Code pénal prévoient notamment des sanctions allant de peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à dix (10) ans à des amendes équivalentes au quintuple de la valeur du produit saisi.

Par ailleurs, la récurrence des crimes fauniques au Gabon en dépit des efforts consentis par l'administration des Eaux et Forêts, les forces de l'ordre, la justice gabonaise et des ONGs environnementales partenaires, rappelle la nécessité de renforcer les moyens de lutte sur le terrain.

La criminalité environnementale, qui se développe depuis le braconnage local jusqu'au trafic transnational organisé, peut avoir des répercussions graves sur les équilibres des écosystèmes mais aussi sur la sécurité au sens large.