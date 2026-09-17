Afrique: Algérie-Maroc - La bataille d'influence fait rage dans le Sahel

analyse

Après plus d'un an de tensions, la visite à Bamako du Premier ministre algérien, Sifi Ghrieb, le 14 septembre 2026, précédée par celle de son homologue malien, Abdoulaye Maïga, à Alger le 24 août, ainsi que l'arrivée d'avions militaires algériens au Niger le 30 août, signalent une reprise du dialogue entre Alger et l'Alliance des États du Sahel (Aes).

Ce retour algérien intervient alors que le Royaume du Maroc a renforcé son ancrage sahélien. Le 28 avril 2025, le Roi Mohammed VI a reçu les ministres des Affaires étrangères du Mali, du Burkina Faso et du Niger, qui ont réaffirmé leur adhésion à l'Initiative atlantique marocaine. Le 24 septembre 2025, une réunion de suivi à New York a engagé l'opérationnalisation progressive de ses projets.Avec le Mali, le rapprochement s'est accéléré le 24 juillet 2026 à Bamako, où la Grande Commission mixte a abouti à 21 accords dans la sécurité, le commerce, les transports, l'énergie, la santé et la formation, avant un don marocain de 1 000 tonnes d'engrais réceptionné le 2 septembre.

Pour Alger, renouer avec Bamako, Niamey et Ouagadougou permet donc de contenir l'influence de Rabat, de sécuriser sa frontière sahélienne et de rester incontournable dans les équilibres régionaux. De leur côté, les États de l'Aes gagnent à ménager le grand voisin algérien : ils réduisent leur isolement, accèdent à ses capacités militaires, énergétiques et logistiques et diversifient leurs alliances sans renoncer à leurs liens avec le Maroc ou la Russie.

Cette recomposition intervient sur fond de rupture persistante avec la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao). Depuis leur retrait officiel de l'organisation en janvier 2025, les trois États de l'Aes restent en froid institutionnel avec l'instance sous-régionale. Les sanctions levées, les négociations politiques peinent à aboutir et la méfiance reste de mise entre les deux blocs.

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Pourtant, en coulisses, le pragmatisme économique reprend ses droits. Une mission du gouvernement malien a séjourné récemment à Abidjan pour discuter d'affaires, signe que le Mali, poumon économique de l'Aes, cherche à préserver ses corridors vitaux vers le port d'Abidjan. Dans la même dynamique, le Bénin et plusieurs autres pays de la Cedeao tentent de normaliser discrètement leurs relations économiques et sécuritaires avec les pays de l'Aes.

Face aux impératifs de lutte contre le terrorisme transfrontalier, de continuité des échanges commerciaux et de gestion des flux migratoires, Cotonou, Lomé ou Abidjan privilégient des canaux bilatéraux discrets pour maintenir la coopération, malgré la rupture politique au niveau communautaire.

Une normalisation à bas bruit qui confirme que, au-delà de la rivalité Alger-Rabat, les pays sahéliens jouent désormais sur plusieurs tableaux pour briser leur isolement.