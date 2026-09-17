Burkina Faso: Un ressortissant espagnol porté disparu depuis plus de dix jours

Au Burkina Faso, un ressortissant espagnol est porté disparu depuis plus de dix jours. Habitué à voyager entre différents pays du Sahel pour ses affaires, l'homme a fait du Burkina Faso son principal lieu d'activité. Sa famille et ses collaborateurs sont sans nouvelles de lui depuis le 4 septembre 2026.

C'est dans le secteur agroalimentaire, et particulièrement dans la culture et la transformation de la mangue, que Juan Mirales Gomez est connu à Bobo-Dioulasso. Depuis plusieurs années, il fréquente la capitale économique du Burkina Faso, où il travaille au développement d'entreprises locales d'exportation aux niveaux sous-régional et international.

Bien établi au Burkina Faso, même s'il y vit en tant qu'expatrié, Juan Mirales Gomez n'a plus donné signe de vie depuis le 4 septembre. Ce jour-là, les dernières personnes à l'avoir vu l'ont croisé dans un bar du centre-ville, entre le quartier Koko et la zone résidentielle. Depuis, sa famille et ses collaborateurs sont sans nouvelles.

Plusieurs hypothèses de disparition évoquées

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Plusieurs hypothèses sont évoquées dans son entourage, parmi lesquelles un enlèvement terroriste ou une arrestation arbitraire, sans qu'aucune ne soit confirmée à ce stade.

La représentation diplomatique espagnole basée au Mali garde pour l'heure le silence concernant ce ressortissant originaire de la région de Valence.

Selon une source proche du dossier, la police judiciaire de Bobo-Dioulasso se serait saisie de l'affaire, avec l'espoir d'élucider prochainement les circonstances de cette disparition.