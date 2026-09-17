Ethiopie: « Le renforcement de la coopération entre le pays et Israël témoigne de l'élargissement de leurs relations » - L'ambassadeur Neguise

Addis Ababa — La coopération entre l'Éthiopie et Israël dans les domaines de l'agriculture, de la santé, de la technologie, de l'eau, de l'énergie, de l'investissement et d'autres secteurs reflète l'élargissement des relations bilatérales entre les deux pays, selon l'ambassadeur Avraham Neguise.

Dans une interview exclusive accordée à l'ENA, l'ambassadeur israélien Neguise a souligné que les relations entre les deux pays ont des racines historiques profondes et ont évolué vers un partenariat moderne et étendu couvrant la coopération intergouvernementale, l'investissement, la technologie et le renforcement des capacités.

« L'Éthiopie et Israël entretiennent une relation unique, ancrée dans l'Antiquité, qui nous a conduits aux relations bilatérales actuelles », a-t-il déclaré.

Selon lui, l'ambassade d'Israël à Addis-Abeba oeuvre dans plusieurs domaines pour renforcer et développer les relations de longue date entre les deux pays.

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L'agriculture figure parmi les domaines clés de la coopération entre l'Éthiopie et Israël, les investisseurs israéliens créant des entreprises en Éthiopie et y introduisant les technologies et l'expertise agricoles israéliennes.

L'ambassadeur a évoqué les investissements agricoles à Bishoftu, où des entreprises israéliennes produisent des fruits et des légumes.

« La coopération et les investissements dans ce secteur ont contribué à la croissance des exportations éthiopiennes de produits agricoles, notamment d'avocats, vers des marchés internationaux tels que l'Europe et la Chine », a déclaré l'ambassadeur Neguise.

Il a en outre souligné que les réformes macroéconomiques menées par l'Éthiopie créent un environnement plus favorable aux investisseurs étrangers, y compris aux entreprises israéliennes.

« La politique macroéconomique est une politique très importante, car elle attire les investisseurs étrangers, parmi lesquels figurent des Israéliens. »

L'ambassadeur Neguise a déclaré que ces réformes permettaient aux investisseurs de créer plus facilement des entreprises et d'explorer les opportunités en Éthiopie.

Les ressources naturelles de l'Éthiopie, notamment son potentiel minier, constituent des domaines susceptibles d'attirer davantage d'investissements israéliens, a-t-il déclaré, ajoutant que des entreprises israéliennes sont déjà engagées dans des activités minières portant sur différents minerais, dont l'or.

« L'Éthiopie a désormais libéralisé son économie et réformé son système juridique ; la technologie et l'innovation sont très utiles pour gérer des entreprises et investir en Éthiopie », a-t-il précisé.

La santé est l'autre domaine dans lequel les deux pays renforcent leur coopération, a ajouté l'ambassadeur Neguise, précisant que des médecins israéliens travaillent aux côtés de professionnels de santé éthiopiens dans le cadre d'ateliers et d'autres programmes de renforcement des capacités, tandis que des médecins éthiopiens se sont également rendus en Israël pour participer à des séminaires de formation.

Cette coopération vise principalement à partager les technologies, les innovations et l'expertise israéliennes en matière de services de santé afin de contribuer au développement du système de santé éthiopien.

Par ailleurs, l'ambassadeur a mis en avant la coopération dans les domaines de l'innovation et de la technologie, en particulier en matière de cybersécurité.

« Alors que l'Éthiopie s'oriente vers le numérique, le défi de la cybersécurité est toujours présent », a-t-il noté, précisant qu'Israël partageait son expérience pour relever ces défis.

La gestion de l'eau et les énergies renouvelables constituent également des domaines de coopération émergents, selon l'ambassadeur Neguise.

Il a rappelé le protocole d'accord signé dans des domaines tels que l'utilisation efficace de l'eau, la surveillance technologique des ressources en eau et le développement de l'irrigation.

Il a par ailleurs évoqué la coopération entre des experts israéliens et Ethiopian Investment Holdings visant à renforcer l'écosystème des start-ups et des entrepreneurs, notamment par le biais d'initiatives destinées à encourager la création d'emplois et l'esprit d'entreprise.

Les deux pays coopèrent également en matière de prévention de la criminalité par le biais de relations avec la police fédérale, a-t-on appris.