Ethiopie: « Le pays peut maintenir une croissance économique à deux chiffres pendant des décennies », affirme le PDG de Capital Investment Bank

Addis Ababa — L'économie éthiopienne, portée par l'expansion de l'agriculture et de l'industrie manufacturière, l'exploitation des ressources naturelles ainsi que le tourisme et sa population jeune et nombreuse, est en mesure de maintenir une croissance économique annuelle comprise entre 9 et 11 % au cours des prochaines décennies, a déclaré Zemedeneh Negatu, PDG de la Capital Investment Bank (CBE).

Dans un entretien exclusif accordé à l'ENA, le PDG a souligné que les perspectives du pays devaient être considérées à la lumière de sa transformation économique en cours et des ressources importantes qui restent disponibles pour le développement.

Selon lui, l'Éthiopie dispose de plusieurs moteurs potentiels de croissance durable, notamment la transition de l'agriculture de subsistance vers une production mécanisée et commerciale.

L'agriculture reste un contributeur majeur à l'économie éthiopienne et les progrès récents en matière de production de blé ont démontré la capacité du pays à améliorer sa productivité et à réduire sa dépendance vis-à-vis des importations.

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M. Zemedeneh a déclaré que la modernisation continue du secteur pourrait positionner l'Éthiopie parmi les principaux producteurs et exportateurs alimentaires d'Afrique.

L'industrie manufacturière est l'autre secteur présentant un potentiel considérable, en particulier les industries à forte intensité de main-d'oeuvre telles que le textile, l'habillement, la chaussure et l'électronique, a-t-il ajouté.

Le PDG a déclaré qu'il estimait que la main-d'oeuvre nombreuse et formable de l'Éthiopie constituait un atout majeur pour le développement de ces secteurs, soulignant la nécessité de s'orienter progressivement vers une industrie manufacturière à plus forte valeur ajoutée et une production fondée sur la technologie.

Il a noté que les expériences de développement de la Chine, de la Corée du Sud, du Japon, de Singapour et du Vietnam pourraient profiter à l'Éthiopie.

L'expansion économique soutenue de la Chine depuis plusieurs décennies, en particulier, démontre que des pays partant d'une base économique relativement faible peuvent opérer une transformation rapide grâce à des investissements constants et à une orientation politique ciblée, a observé M. Zemedeneh.

Le PDG a également identifié les ressources naturelles comme une source majeure de croissance future, soulignant que les ressources minérales et énergétiques de l'Éthiopie restent relativement peu explorées.

« Le potentiel du pays en matière d'or, de lithium, de tantale et de gaz naturel pourrait créer de nouvelles opportunités économiques à mesure que les activités d'exploration et de développement prennent de l'ampleur, notamment dans un contexte de demande mondiale croissante pour les minéraux utilisés dans les technologies modernes et les véhicules électriques. »

Le tourisme est un autre secteur susceptible de contribuer de manière significative à la croissance, selon M. Zemedeneh.

Le vaste réseau international d'Ethiopian Airlines et le grand nombre de passagers en transit offrent à l'Éthiopie l'opportunité d'attirer davantage de visiteurs qui resteront pour découvrir les destinations touristiques du pays.

Au-delà des ressources naturelles et des secteurs productifs, le PDG a souligné que le plus grand atout à long terme de l'Éthiopie réside dans sa population.

Des investissements soutenus dans l'éducation, le développement des compétences et l'innovation seront essentiels pour préparer la main-d'oeuvre jeune du pays à une économie mondiale de plus en plus axée sur la technologie et l'intelligence artificielle, a-t-il déclaré.

En outre, M. Zemedeneh a souligné que les investissements directs étrangers restent importants pour la croissance de l'Éthiopie et que le pays doit continuer à améliorer sa compétitivité alors que les nations du monde entier se disputent les capitaux, l'expertise et la technologie.

Pour maintenir une croissance élevée, il faudrait poursuivre les réformes, veiller à une mise en oeuvre ciblée et être capable de relever les défis actuels.

« Toutes les données indiquent qu'en unissant nos forces, nous pouvons maintenir une croissance à deux chiffres pendant 10, 15, 20, 30 ans -- voire 40 ans, comme la Chine. Je pense que c'est faisable, mais cela demandera beaucoup de travail. »

Le PDG s'est toutefois dit convaincu que les défis de l'Éthiopie sont surmontables et que le potentiel économique du pays offre de solides raisons d'être optimiste.

Il a cité l'achèvement du Grand barrage de la Renaissance éthiopienne et le projet en cours de l'aéroport international de Bishoftu comme exemples de la capacité croissante de l'Éthiopie à mener à bien des projets d'infrastructure de grande envergure et transformateurs.

Selon M. Zemedeneh, les changements observés dans la capitale reflètent également la capacité plus générale de l'Éthiopie à mettre en oeuvre des projets de développement ambitieux.

Dans l'ensemble, le PDG a souligné que le pays disposait d'une réelle opportunité de maintenir une forte croissance économique s'il continuait à développer ses secteurs productifs, à investir dans le capital humain, à attirer les investissements et à exploiter efficacement ses ressources naturelles.