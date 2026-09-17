Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 17 septembre 2026

revue de presse

Guinée : L'autorité de régulation des médias adresse un avertissement à France 24

L'autorité de régulation des médias guinéenne a déclaré mercredi avoir adressé un avertissement officiel à la chaîne française France 24 pour avoir « délibérément utilisé un terme inapproprié » pour désigner le dirigeant du pays.

La Guinée est dirigée d’une main de fer par le président Mamady Doumbouya, et les voix dissidentes ont été réduites au strict minimum.

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Ce n’est pas la première fois que des médias sont suspendus par la Haute Autorité de la Communication (HAC) du pays. Elle n’a pas précisé quelles remarques avaient valu cet avertissement à la chaîne, mais lors d’une émission diffusée le 14 septembre, un présentateur avait qualifié Doumbouya de « président putschiste ». [Source Africanews]

Nairobi veut renforcer les exportations de thé vers l’Afrique

Le Kenya entend davantage s’appuyer sur la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) pour diversifier les débouchés de son thé et réduire la dépendance du secteur aux marchés extérieurs au continent.

Intervenant lors de la 7e Convention et Exposition africaines du thé, organisée à Nairobi, la Secrétaire principale kenyane au Commerce, Regina Ombam, a souligné la nécessité pour le Kenya de renforcer les échanges de produits agricoles avec les autres marchés africains.

Selon elle, cette stratégie passe notamment par la réduction des barrières commerciales, l’harmonisation des normes de qualité et l’adaptation des produits aux préférences des consommateurs africains. [Source Apanews]

Mondial U20 féminin : Le Nigeria défie l’Angleterre pour une place en quarts

Après avoir écrasé la Nouvelle-Calédonie (10-1), le Nigeria retrouve l’Angleterre ce jeudi 17 septembre en huitième de finale de la Coupe du monde féminine U20, organisée en Pologne.

Le Nigeria a attendu la dernière journée de la phase de groupes pour lancer son Mondial. Après une défaite contre l’Espagne (0-2) et un nul face à la Chine (0-0), les Falconets ont déroulé face à la Nouvelle-Calédonie dimanche dernier.

Dix buts inscrits en une seule rencontre ont permis aux Nigérianes de terminer deuxièmes du groupe F avec quatre points et de décrocher leur billet pour les huitièmes de finale. Winner David s’est illustrée avec un triplé, tandis que Ramotalahi Kareem, Rebecca Adegbeimile et Tosin Rafiu ont également participé au festival offensif. [Source Afrik.com]

Afrique du Sud. Le président Cyril Ramaphosa annule ses engagements après le sommet des BRICS pour des raisons de santé

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa ne pourra pas assurer ses engagements publics après son retour du sommet des BRICS en Inde pour des raisons de santé, ont annoncé mercredi 16 septembre ses services.

De retour en Afrique du Sud depuis lundi 14 septembre, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annulé tous ses engagements publics prévus à son retour du sommet des BRICS en Inde. Sa décision est justifiée par des soucis de santé, ont indiqué mercredi 16 septembre ses services.

Les dirigeants du bloc des BRICS, qui comprend le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, ont conclu dimanche 13 septembre un sommet de deux jours à New Delhi, où les discussions ont porté sur une croissance mondiale inclusive et sur le Moyen-Orient. [Source Africa Radio]

Soudan : L’effondrement d’une mine d’or dans le Kordofan fait au moins 82 victimes

Au moins 82 personnes ont été tuées après l'effondrement d'une mine d'or au Soudan, pays ravagé par une guerre largement financée par cette industrie, a indiqué mercredi 16 septembre une source au sein des paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR). Après l’effondrement de l’économie en raison de la guerre, beaucoup de Soudanais ont investi les mines artisanales pour s’assurer des revenus.

Depuis le début du conflit qui oppose depuis avril 2023 l'armée soudanaise aux FSR, les deux camps ont tiré profit des ressources du pays, notamment du commerce de l'or évalué à des milliards de dollars.

Dans un pays où près de 20 millions de personnes sont désormais confrontées à une insécurité alimentaire aiguë selon l'ONU, beaucoup de jeunes hommes se sont lancés dans une dangereuse ruée vers l'or, principalement dans des mines artisanales comme celle qui s'est effondrée mardi dans la région du Kordofan (sud). [Source RFI]

Madagascar : Assemblée générale de l'ONU - Une première pour le colonel Randrianirina

Le chef de l'État s'apprête à fouler pour la première fois la tribune des Nations Unies. Une étape importante pour la reconnaissance internationale du pouvoir de la Refondation.

Une grande première. Le colonel Michaël Randrianirina s'apprête à participer pour la première fois à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies (ONU). Un déplacement qui marque une nouvelle étape dans la volonté du pouvoir de la Refondation de la République d'être présent sur la scène internationale.

Comme le locataire d'Iavoloha l'a indiqué au retour de son déplacement en France et en Belgique, la semaine dernière, ces déplacements consistent aussi « à affirmer que l'Etat malgache est un interlocuteur digne de confiance et qu'il y a un gouvernement qui travaille ». [Source L’Express de Madagascar]

Tchad : Mahamat Idriss Déby ordonne la constitution de réserves alimentaires

Le Tchad se prépare à une campagne agricole difficile. Le président Mahamat Idriss Déby Itno a demandé, mardi, au gouvernement de renforcer les stocks alimentaires du pays, alors que l’insuffisance des pluies fait redouter de mauvaises récoltes et une dégradation des pâturages.

Le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno a donné instruction au gouvernement de constituer des réserves alimentaires afin de limiter les conséquences d’une possible baisse de la production agricole. La mesure vise notamment à préserver l’approvisionnement des marchés en cas de pénurie. Le chef de l’État attribue cette décision aux conditions climatiques observées durant la saison, marquées selon lui par une pluviométrie insuffisante. [Source LSI Africa]

Athlétisme : L'Éthiopienne Ruti Aga provisoirement suspendue pour usage de méthylprednisolone

L’athlète éthiopienne Ruti Aga, vainqueure du marathon de Tokyo en 2019, a été provisoirement suspendue pour présence ou usage de méthylprednisolone, une substance interdite, ainsi que pour falsification, a annoncé jeudi l’Unité d’intégrité de l’athlétisme (AIU).

La méthylprednisolone, un stéroïde, peut notamment contribuer à réduire la douleur et la fatigue et à accélérer la récupération.

Une notification des charges retenues contre l’athlète de 32 ans a été émise, a indiqué l’AIU dans son registre officiel des suspensions. [Source TRT Afrika]

Gabon : Libreville réactive les leviers CEEAC et ONU

À quelques jours d’intervalle, la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC) et le Bureau régional des Nations unies pour l'Afrique centrale (Unoca) ont été au cœur de l’agenda diplomatique de Brice Clotaire Oligui Nguema. Pour Libreville, l’enjeu est de renforcer son ancrage régional tout en consolidant son dialogue avec les Nations unies.

Le signal diplomatique est clair. Le 11 septembre 2026, le président gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu successivement le président de la Commission de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale, Ézéchiel Nibigira, puis le représentant spécial du secrétaire général de l’ONU pour l’Afrique centrale et chef de l’Unoca, Mohamed El Amine Souef. Deux audiences consacrées à la coopération régionale et multilatérale.

Avec Ézéchiel Nibigira, les discussions ont porté sur la participation du Gabon aux activités de la CEEAC, l’intégration sous-régionale et les défis de l’organisation. La libre circulation, les échanges commerciaux et les infrastructures communes figurent parmi les enjeux régulièrement associés à cette relance de l’intégration. [Source Les Dépêches de Brazzaville]

Angola : Le Sultan d'Oman en visite au pays pour renforcer la coopération bilatérale

Le Sultan d'Oman, Haitham bin Tarik Al Said, arrive jeudi à Luanda pour une visite d'État de 48 heures, à l'invitation du Président de la République, João Lourenço, dans le but de renforcer les relations bilatérales.

Selon un communiqué du ministère des Relations extérieures, cette visite intervient dans un contexte de rapprochement entre l'Angola et Oman, avec des perspectives d'élargissement de la coopération aux secteurs des mines, de l'énergie, de la technologie, du tourisme, de l'agriculture, de la sécurité alimentaire, des transports, de la logistique et des infrastructures portuaires.

Les relations politico-diplomatiques entre les deux pays ont été établies le 13 décembre 2005 et connaissent une évolution positive, marquée par des contacts réguliers de haut niveau et un renforcement de la coopération économique. [Source Angop]