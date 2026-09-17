Mauritanie: La consommation de drogue chez les jeunes, un phénomène qui inquiète

En Mauritanie, la consommation de drogue prend une ampleur inquiétante chez les jeunes et s'accompagne de graves dégâts humains et matériels. Chaque jour, des citoyens sont agressés, parfois tués, violés ou volés par des jeunes sous l'emprise de stupéfiants. Le dernier drame en date remonte à cette semaine à Nouadhibou, dans le nord du pays, où une mère a été tuée par son propre fils en état de manque. Il y a à peine une semaine, un fait similaire s'était produit dans un quartier périphérique de Nouakchott. Une situation qui suscite une vive inquiétude au sein de la population. Mais quelles sont les causes de ce phénomène et comment y remédier ?

Plusieurs facteurs expliqueraient pourquoi de plus en plus de jeunes Mauritaniens consomment de la drogue, notamment la pauvreté, l'environnement social ou encore le manque d'emploi. Mais pour le sociologue Abdoulaye Doro Sow, les causes sont plus profondes.

« La cause essentielle, c'est ce que j'appelle l'idéologie du raccourci, c'est le fait qu'un jeune ne veuille pas travailler et veuille tout, tout de suite. Ça amène beaucoup de jeunes à basculer dans des comportements déviants. Il y a ce qu'on appelle les moeurs individualistes. Chacun loge chez lui. Dans un contexte de crise et de chômage, il est certain que le facteur urbanisation et anonymat participe à l'amplification des comportements déviants. »

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« La drogue ne se contente plus de traverser le territoire »

Pour l'expert en sécurité Mansour Ly, cette évolution de la consommation de drogue en Mauritanie s'explique également par la position géographique du pays. Selon lui, seules des solutions à l'échelle régionale pourront freiner l'ampleur du phénomène. « Les routes de la drogue changent de nature en Mauritanie. Et pourquoi ? La réponse mauritanienne ne peut plus se penser isolément. Elle doit s'inscrire maintenant dans une coopération régionale avec nos pays voisins, le Sahel et nos pays du littoral atlantique. Le plus préoccupant à mes yeux reste ce qui se passe à l'intérieur du pays. La drogue ne se contente plus maintenant de traverser le territoire, elle commence à irriguer un marché local. »

Il y a quelques semaines, le gouvernement mauritanien a adopté en Conseil des ministres un projet de loi visant à durcir les sanctions contre le trafic et la consommation de drogue. Dernière illustration en date : lundi, à Nouakchott, la gendarmerie a annoncé le démantèlement d'un réseau de trafic de drogue et d'alcool et l'arrestation de huit personnes.