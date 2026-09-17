Togo: Un an de détention pour l'ex-ministre des Armées et critique du pouvoir Marguerite Gnakadé

Au Togo, cela fait un an que Marguerite Gnakadé est en détention. L'ancienne ministre des Armées, belle-soeur de Faure Gnassingbé devenue opposante, a été arrêtée le 17 septembre 2025 à la suite de ses prises de position contre le pouvoir en place, notamment sur les réseaux sociaux. Dans des vidéos et des tribunes, elle appelait à un changement au sommet de l'État togolais. Un an après son arrestation, ses soutiens dénoncent ses conditions de détention.

Un an après son interpellation à son domicile de Lomé, au Togo, le dossier de Marguerite Gnakadé est toujours en instruction. Elle n'a été entendue qu'une seule fois sur le fond de l'affaire, selon son avocat, qui dénonce une aberration. L'ancienne ministre des Armées est notamment inculpée de trouble aggravé à l'ordre public, appel au soulèvement populaire, incitation de l'armée à la révolte et atteinte à la sûreté nationale.

Me Elom Kpadé affirme ne pas avoir été officiellement informé du lieu de détention de sa cliente et ne pas y avoir accès. Pour voir Marguerite Gnakadé, l'avocat explique devoir se rendre au palais de justice, où elle est alors conduite de nuit sous bonne escorte.

Conditions de détention très difficiles

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Dans l'entourage de cette femme de 64 ans, on décrit des conditions de détention très difficiles : isolée dans une pièce, sans radio ni télévision, sans stylo ni bloc-notes pour écrire, sans téléphone et sans possibilité de sortir pour se dégourdir les jambes.

Les visites seraient également quasiment inexistantes, à l'exception de celle d'une cousine qui lui apportait des repas avant que Marguerite Gnakadé n'entame une grève de la faim fin juillet. « Vous pouvez imaginer ce qu'elle vit actuellement dans sa prison », résume son avocat.

Contactées par RFI, les autorités togolaises n'ont pas donné suite pour le moment.

Ancienne dirigeante de la Banque togolaise pour le commerce et l'industrie, Marguerite Gnakadé a été la première femme à diriger les armées en 2020, avant d'être évincée du gouvernement en 2022.