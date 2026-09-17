Congo-Kinshasa: Des dizaines de morts après la chute d'un camion dans une rivière du sud du pays

Dans le Haut-Katanga, dans le sud de la République démocratique du Congo (RDC), un terrible accident de la circulation s'est produit dans la nuit de mardi 15 à mercredi 16 septembre 2026, à une trentaine de kilomètres du village de Kyubi, dans le territoire de Mitwaba. Un camion qui transportait à la fois des personnes et des marchandises a fini sa course dans une rivière. Le bilan est lourd : 33 morts selon le ministre provincial des Transports à Lubumbashi. Mais des sources indépendantes font état de 41 décès parmi les passagers.

Le camion de marque Wowo, chargé de marchandises et de voyageurs, provenait de la localité de Mulongo, dans la province voisine du Haut-Lomami, en RDC. Ses freins ont soudainement lâché et le véhicule s'est renversé dans la rivière Mukana. Mercredi 16 septembre, le camion a été relevé. Selon des témoins sur place, 41 personnes ont été tuées et d'autres blessées. De son côté, le ministre provincial des Transports dresse un bilan de 33 morts.

Georges Babunyi, ministre provincial des Transports, dénonce les pratiques des transporteurs qui mettent en danger la vie des voyageurs. « Nous déplorons le fait que beaucoup de chauffeurs sont à la base des accidents que nous connaissons. En fait, il s'agit d'un camion surchargé et qui a pris des personnes. Nous avons déjà interdit cela. »

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Un accident qui n'est pas un cas isolé

Les conditions de transport des personnes sont généralement déplorables, dénonce également la société civile, qui appelle les autorités à prendre leurs responsabilités. « Ce qui est arrivé sur l'axe Mitwaba n'est pas un cas isolé. Ce sont des accidents qui arrivent sur les voies ferroviaires, sur les voies fluviales. Ça dénote l'absence du personnel qui est censé faire respecter les lois », estime Hubert Tshiswaka, directeur de l'Institut des droits humains.

Il y a près d'un mois, un autre accident impliquant un camion de marchandises qui transportait également des passagers avait coûté la vie à une vingtaine de personnes dans la province voisine du Lualaba.