Gabon: Le Président fixe le cap de la nouvelle Commission Nationale pour la Démocratie et la Participation Citoyenne

Le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu en audience, ce vendredi 11 septembre 2026, Monsieur Séraphin Moundounga, Président de la Commission Nationale pour la Démocratie et la Participation Citoyenne.

Cette rencontre s'inscrit dans la mise en place de la nouvelle architecture institutionnelle issue de la 5e République et traduit la volonté du Chef de l'Etat de consolider une gouvernance davantage ouverte à l'expression et à l'implication des citoyens.

Succédant au Conseil National de la Démocratie, la Commission Nationale pour la Démocratie et la Participation Citoyenne introduit une dimension majeure dans la pratique démocratique nationale, à savoir la démocratie participative, appelée à compléter les mécanismes de démocratie directe et représentative.

Au cours de l'audience, Séraphin Moundounga est venu recueillir les orientations du Président de la République en vue de l'installation et de l'opérationnalisation de cette nouvelle institution.

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Les échanges ont notamment porté sur la mise en place de son bureau, la constitution des différentes commissions, l'organisation des séances plénières ainsi que l'élaboration des textes nécessaires à son fonctionnement.

A travers cette nouvelle institution, l'ambition est de renforcer le dialogue entre les pouvoirs publics et les citoyens et de créer les conditions d'une participation plus active des citoyens à la vie publique.

Cette démarche s'inscrit pleinement dans la vision du Président Brice Clotaire Oligui Nguema, qui entend placer le citoyen au coeur de la transformation nationale et faire de la démocratie participative un véritable levier de gouvernance, de cohésion et de construction collective.

La mise en place progressive de la Commission Nationale pour la Démocratie et la Participation Citoyenne constitue ainsi une nouvelle étape dans l'oeuvre de refondation institutionnelle engagée sous la 5e République, l'ambition de faire du citoyen non plus seulement un bénéficiaire de l'action publique, mais un acteur clé de la construction du Gabon nouveau.