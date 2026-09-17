Gabon: François Ndong Obiang distribue des kits scolaires aux meilleurs élèves

17 Septembre 2026
Gabonews (Libreville)
Par MRRI

Le Ministre de la Réforme et des Relations avec les Institutions, François Ndong Obiang, fils de la localité, a remis, ce lundi dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville, des kits scolaires aux meilleurs élèves de quatre établissements primaires.

L'initiative, destinée à soutenir les familles et à encourager le mérite, a concerné l'école catholique Saint-Joseph de la Vallée Sainte-Marie, l'école catholique Saint-Michel de Nkembo, ainsi que les écoles publiques de Sotega et de la Cité Mebiame.

Les bénéficiaires, de la 1ᣴe à la 5e année, ont été félicités pour leurs résultats et encouragés à entraîner leurs camarades sur la voie de la réussite. « Il faut motiver ceux qui travaillent bien afin qu'ils tirent les autres vers l'avant », a déclaré François Ndong Obiang, en référence à la vision présidentielle fondée sur l'excellence.

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Il a également salué l'engagement des enseignants, les invitant à développer des méthodes pédagogiques adaptées aux évolutions du numérique. Tout en appelant à la patience face aux contraintes économiques de l'État, il a réaffirmé les engagements du président de la République en faveur de l'amélioration de leurs conditions de travail.

À l'école Saint-Joseph, fondée en 1939, il a rendu hommage à cet établissement présenté comme la deuxième institution catholique du Gabon, insistant sur la nécessité de préserver la mémoire et le patrimoine éducatif national.

François Ndong Obiang A enfin appelé les jeunes à respecter leurs enseignants et à contribuer, par leur travail, à l'élévation du niveau scolaire et à la construction du Gabon de demain.

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