Gabon: François Ndong Obiang distribue des kits scolaires aux meilleurs élèves

Le Ministre de la Réforme et des Relations avec les Institutions, François Ndong Obiang, fils de la localité, a remis, ce lundi dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville, des kits scolaires aux meilleurs élèves de quatre établissements primaires.

L'initiative, destinée à soutenir les familles et à encourager le mérite, a concerné l'école catholique Saint-Joseph de la Vallée Sainte-Marie, l'école catholique Saint-Michel de Nkembo, ainsi que les écoles publiques de Sotega et de la Cité Mebiame.

Les bénéficiaires, de la 1ᣴe à la 5e année, ont été félicités pour leurs résultats et encouragés à entraîner leurs camarades sur la voie de la réussite. « Il faut motiver ceux qui travaillent bien afin qu'ils tirent les autres vers l'avant », a déclaré François Ndong Obiang, en référence à la vision présidentielle fondée sur l'excellence.

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Il a également salué l'engagement des enseignants, les invitant à développer des méthodes pédagogiques adaptées aux évolutions du numérique. Tout en appelant à la patience face aux contraintes économiques de l'État, il a réaffirmé les engagements du président de la République en faveur de l'amélioration de leurs conditions de travail.

À l'école Saint-Joseph, fondée en 1939, il a rendu hommage à cet établissement présenté comme la deuxième institution catholique du Gabon, insistant sur la nécessité de préserver la mémoire et le patrimoine éducatif national.

François Ndong Obiang A enfin appelé les jeunes à respecter leurs enseignants et à contribuer, par leur travail, à l'élévation du niveau scolaire et à la construction du Gabon de demain.