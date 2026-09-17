Gabon: Le Président Brice Clotaire Oligui Nguema inspecte plusieurs projets structurants à Port-Gentil

Le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema a effectué ce jour une vaste tournée d'inspection de plusieurs projets structurants engagés dans la ville de Port-Gentil.

Cette descente de terrain avait pour objectif de constater l'état réel d'avancement des travaux, apprécier leur conception et veiller à ce que chaque infrastructure réponde concrètement aux besoins des populations et aux ambitions de transformation de la capitale économique.

Santé, éducation, logement, sécurité, formation professionnelle, commerce, hôtellerie, mobilité urbaine , ces différents secteurs stratégiques étaient au coeur de cette inspection.

Le Chef de l'Etat s'est notamment rendu sur les sites de l'hôpital général, de l'hôpital psychiatrique, du centre de réinsertion professionnelle, du Lycée d'Excellence du Prytanée Militaire, de l'Université polytechnique de Port-Gentil, ainsi que sur ceux devant accueillir plusieurs immeubles dont R+10 ainsi que de nouveaux de logements.

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La visite a également concerné le centre commercial, des projets hôteliers et de construction de structures d'hébergement, ainsi que plusieurs infrastructures destinées à renforcer la sécurité et les services de proximité, notamment la caserne des sapeurs-pompiers de Port-Gentil et une brigade de police.

Sur le volet de la mobilité et du désenclavement urbain, le Président de la République a inspecté le site du futur péage de Port-Gentil, ainsi que le projet de voie de contournement reliant la commune de Port-Gentil, l'aéroport, le bord de mer et Ntchengué. Une infrastructure appelée à améliorer la fluidité des déplacements, à faciliter les échanges et à accompagner l'extension progressive de la ville.

Au-delà de leur diversité, ces projets répondent à une ambition identique, transformer durablement Port-Gentil et améliorer le quotidien de ses habitants.

Il est question de mieux se soigner, de mieux se former, de disposer de logements adaptés, de renforcer la sécurité, de faciliter les déplacements, mais également de créer les conditions favorables au développement de nouvelles activités économiques et à l'emploi.

A chaque étape, le Chef de l'Etat a observé, interrogé les techniciens et évalué les choix opérés. Face aux réalités constatées sur certains sites, il a donné des orientations précises et demandé des modifications de certains plans initialement prévus afin d'adapter davantage les ouvrages aux contraintes du terrain, à leurs usages futurs et aux attentes des populations.

Cette méthode traduit une exigence, celle de construire utile et de manière durable.

A travers cette tournée, le Président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema entend également renforcer la culture du résultat dans la conduite des grands travaux. Entreprises, techniciens et responsables des projets sont appelés à veiller au respect des orientations, à la qualité des ouvrages et à leur livraison dans des conditions permettant leur pleine utilisation par les populations.

De l'hôpital à l'université, du logement aux infrastructures de sécurité, des équipements commerciaux et hôteliers aux nouvelles voies de circulation, c'est progressivement un nouveau visage de Port-Gentil qui se dessine.

Une capitale économique appelée à être plus moderne, mieux connectée, plus attractive et davantage adaptée aux besoins de sa population.

Par le suivi direct de ces différents projets, le Chef de l'Etat inscrit son action dans une logique de transformation par les réalisations concrètes, avec comme priorité , de faire des infrastructures un levier d'amélioration du quotidien, de création d'opportunités et de développement durable de Port-Gentil.