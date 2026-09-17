Gabon: Crise à l'Eglise Evangélique du pays - L'initiative des anciens présidents saluée par le ministère de l'Intérieur

Le dénouement se précise dans la crise qui secoue l'Église Évangélique du Gabon (EEG). Contrairement à ce que certains laissaient entendre, la solution ne vient pas de l'État, mais de l'intérieur même de l'Église.

Dans un communiqué lu au journal de 20H du 15 septembre 2026 sur Gabon 1ère par Jean Eric Nziengui Mangala, Conseiller en Communication du Ministre de l'Intérieur, le Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation a annoncé avoir pris acte d'une initiative majeure.

Par lettre en date du 9 septembre 2026, les membres de l'initiative interne de médiation et de facilitation de l'Église Évangélique du Gabon ont eux-mêmes informé le Ministre chargé des cultes de la constitution d'un comité. Une démarche endogène que le Ministre salue.

Un comité des sages composé des anciens Présidents

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Le coeur du dispositif repose sur l'expérience et la légitimité. Le comité est composé exclusivement des anciens Présidents de l'Église Évangélique du Gabon :

- Le Révérend Clément Obame Mezui, Président de 2006 à 2010

- Le Révérend Glissant Assoumou Edzang Président de 2010 à 2014

- Le Révérend Jean Jacques Ndong Ekouaghe, Président de 2014 à 2018

- Le Révérend Augustin Bouegoune Président de 2018 à 2022

Ce comité des sages est assisté d'un collège d'anciens hauts dignitaires et anciens membres du Conseil National, représentant les quatre régions synodales, dont M. N..., Jean Placide Ondo Maboumou, Engonga Bikoro, Fidèle Wora et Louise Angue Edou.

L'objectif est clair : transcender les clivages actuels en s'appuyant sur ceux qui ont déjà dirigé l'institution.

Pour garantir la neutralité et la crédibilité du processus, le Ministère a proposé un appui extérieur en facilitateurs.

Deux figures majeures du paysage religieux gabonais ont été sollicitées :

- Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, Archevêque Métropolitain de Libreville, pour la médiation morale externe. Le choix de l'Église Catholique comme caution morale.

- Le Révérend Pasteur Gaspard Obiang, Président du Conseil National des Églises Pentecôtistes Évangélistes et du Réveil, pour la médiation spirituelle externe. Le choix des Églises de Réveil pour la caution spirituelle oecuménique.

- Le Révérend Basile Nguema Allogho , ancien Secrétaire Général de l'EEG, apportera quant à lui son expertise technique et administrative interne.

Une architecture qui combine sagesse interne et garantie externe.

Dans son communiqué, le Ministre chargé des cultes exhorte les personnes désignées à "favoriser un climat apaisé et à mettre en place, dans un délai raisonnable, un bureau provisoire chargé d'assurer les affaires courantes et d'organiser de nouvelles élections."

La balle est désormais dans le camp des anciens. Une sortie de crise par les anciens, pour sauver la première Église du Gabon.