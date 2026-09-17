Cameroun: Eboulement à Biteng-Maetur - 8 personnes sans nouvelles

Un éboulement de terrain s'est produit à Biteng, au lieu-dit Maetur, à Yaoundé. Huit personnes, 4 femmes, 2 enfants et 2 hommes n'ont pas donné signe de vie.

Huit personnes manquent à l'appel. Quatre femmes. Deux enfants. Deux hommes. Leurs proches sont sans nouvelles. Les riverains cherchent. Les secours ne sont pas encore arrivés.

À l'heure où nous publions, le bilan est provisoire. Il pourrait évoluer. Les autorités n'ont pas encore communiqué de chiffres officiels. Mais à Biteng, ce mercredi 16 septembre 2026, l'angoisse a déjà un visage : celui des familles qui attendent.

Ce que l'on sait à l'heure où nous publions

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Un éboulement de terrain s'est produit à Biteng, dans la commune de Yaoundé 2, au lieu-dit Maetur. L'information a été rapportée par des sources sur place, il y a moins d'une heure.

Selon les premiers éléments, huit personnes seraient portées disparues : quatre femmes, deux enfants et deux hommes. Aucun bilan officiel n'a été communiqué par les autorités à ce stade.

Nous avons tenté de joindre la délégation régionale de la Protection civile du Centre et le commandement de la gendarmerie de Yaoundé 2. Sans réponse à l'heure où nous publions. Nous mettrons à jour cet article dès que des informations officielles seront disponibles.

La zone : Biteng-Maetur, un secteur sous pression

Biteng est un quartier situé à l'est de Yaoundé, dans l'arrondissement de Yaoundé 2. Le lieu-dit Maetur fait référence à une zone d'aménagement foncier, aujourd'hui densément habitée. Les collines y sont nombreuses. Les constructions aussi.

Ce n'est pas la première fois que ce secteur est frappé. Le 23 juillet 2025, un éboulement sur un chantier de construction à Biteng avait tué un maçon, enseveli vivant.

Quelques mois plus tôt, le 10 avril 2026, un accident de circulation d'une violence exceptionnelle avait frappé le même quartier, à l'entrée Maetur, faisant plusieurs morts.

Les secours : une course contre le temps

La priorité, à cette heure, est de localiser les personnes potentiellement ensevelies. Les riverains, selon les informations recueillies sur place, sont déjà à pied d'oeuvre. Mais les moyens lourds pelles mécaniques, équipes cynophiles, matériel de désincarcération sont attendus.

La question qui se pose, comme à chaque catastrophe à Yaoundé : combien de temps faudra-t-il pour que les secours arrivent sur le site ? Et avec quels moyens ?

Un contexte de catastrophes à répétition

Yaoundé est une ville sous tension géologique. Les collines bordant la capitale à l'ouest et au nord-ouest Messa-Carrière, Oyom-Abang, Eba sont classées zones à aléa fort. Les quartiers Mbankolo, Damas, Mvog-Ada, Melen figurent parmi les plus exposés.

Les drames se succèdent. Le 27 novembre 2022, un éboulement au quartier Damas avait fait 11 morts lors d'une cérémonie funéraire. Le 3 mars 2025, un éboulement à Mbankolo avait tué une personne. En mai 2026, une autre catastrophe avait fait 11 morts. En septembre 2026, les inondations dans le district de Yaoundé 2 avaient tué au moins 15 personnes.

À chaque fois, les mêmes causes sont évoquées : constructions sur des zones non constructibles, urbanisation incontrôlée, sols fragilisés par les pluies.

Ce que le gouvernement a annoncé

Après l'éboulement de Mbankolo, en 2025, le Premier ministre Joseph Dion Ngute avait présidé une réunion interministérielle. Les mesures annoncées : démolition des constructions en zones à risques, gel des titres fonciers, recasement des victimes.

« Tolérance zéro pour toutes les constructions élevées dans des zones à risques », avait déclaré le gouvernement. « La ligne de fracture a pour épicentre l'incurie humaine », selon le compte rendu officiel.

En avril 2025, le ministère de l'Administration territoriale avait lancé l'élaboration du Plan ORSEC du département du Mfoundi. Objectif : améliorer la réponse aux catastrophes. Le plan prévoyait une approche inclusive, intégrant les besoins des personnes handicapées.

Ce mercredi 16 septembre 2026, à Biteng, l'heure n'est pas au bilan des politiques publiques. Elle est à la recherche de huit personnes. Mais la question de l'application des mesures annoncées reste entière.

Ce qui n'a pas pu être vérifié

Nous n'avons pas pu obtenir de confirmation officielle du nombre exact de disparus. Les informations recueillies sur place évoquent huit personnes, mais les autorités n'ont pas communiqué de bilan. Les circonstances exactes de l'éboulement ne sont pas connues. La nature du terrain chantier, zone d'habitation, zone marécageuse n'a pas été précisée.

Que s'est-il passé à Biteng-Maetur ?

Un éboulement de terrain s'est produit au lieu-dit Maetur, à Biteng, dans la commune de Yaoundé 2. Il y a une quarantaine de minutes, selon les informations disponibles.

Combien de personnes sont portées disparues ?

Huit personnes : 4 femmes, 2 enfants et 2 hommes. Ce bilan est provisoire et n'a pas été confirmé par les autorités.

Les secours sont-ils arrivés ?

Ils sont attendus sur le site. Les riverains sont sur place pour tenter de dégager d'éventuelles victimes.

Pourquoi les éboulements sont-ils fréquents à Yaoundé ?

La ville est construite sur des collines. Les constructions en zones non constructibles, l'urbanisation rapide et les pluies torrentielles fragilisent les sols. Les quartiers de Biteng, Mbankolo, Damas et Messa sont parmi les plus exposés.