Burkina Faso: Coopération bilatérale - Le pays et Cuba réitèrent un appel à plus de justice dans les relations internationales

Le camarade ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré, a reçu en audience l'ambassadrice de Cuba au Burkina Faso, Enith Pérez Retureta, le lundi 14 septembre 2026.

Les échanges ont essentiellement porté sur l'actualité internationale marquée entre autres par une crise énergétique et économique sans précédent que Cuba traverse actuellement, suite à un durcissement des sanctions de la part des Etats-Unis.

La diplomate cubaine a confié que cette situation a des répercussions déplorables sur les conditions de vie des populations, notamment des difficultés d'approvisionnement en carburant, des perturbations du système électrique et surtout des difficultés dans l'offre des services de santé.

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A la suite de l'exposé de Enith Pérez Retureta, le camarade ministre des Affaires étrangères a réaffirmé la solidarité du Burkina Faso au peuple ami et frère de Cuba. Le ministre Traoré a indiqué que le Burkina Faso demeure un soutien à Cuba sur la scène internationale, à chaque fois que ce pays fera face à des situations d'injustice. Le chef de la diplomatie burkinabè a par ailleurs souligné la nécessité de renforcer le soutien mutuel et la solidarité entre les deux pays, qui ont une convergence idéologique renforcée depuis l'arrivée du régime du MPSR II au Burkina Faso.