Burkina Faso: A chacun son casque

Pendant longtemps, le port du casque a été présenté aux usagers des engins à deux et trois roues comme une simple recommandation. Campagnes de sensibilisation, messages radiophoniques, affiches, interventions des forces de sécurité, rappels à l'ordre, etc. Tout a été entrepris pour convaincre les récalcitrants de l'importance de cet équipement de protection. Mais, force était de constater que malgré ces multiples actions, certains continuaient de considérer le casque comme un accessoire facultatif, voire encombrant.

Pourtant, sur la route, le casque n'est ni un luxe ni un élément décoratif. Il constitue avant tout une protection essentielle pour le conducteur et le passager d'une motocyclette. Une chute, une collision ou un simple déséquilibre peut survenir en quelques secondes et le casque peut contribuer à réduire la gravité des traumatismes crâniens. Le porter devrait donc relever moins de la contrainte que du réflexe élémentaire de préservation de la vie.

Désormais, le temps de la sensibilisation va céder la place à celui de la sanction, à compter du 1er octobre prochain. Les usagers qui circuleront sans casque devront s'acquitter d'une amende de 3 000 F CFA.

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Cette mesure, loin de devoir être comprise comme une volonté de punir pour punir, constitue une nouvelle étape dans la lutte contre l'insécurité routière. Après les appels répétés à la responsabilité individuelle, il appartient désormais à chaque usager de prendre ses responsabilités.

Lorsque les rappels, les conseils et les campagnes de sensibilisation ne suffisent plus, la sanction devient un instrument permettant de faire respecter la règle commune. La route est un espace partagé. Elle appartient à tous, mais son utilisation impose à chacun des devoirs. Celui qui enfourche sa monture ne met pas seulement sa propre vie en jeu : son comportement peut également avoir des conséquences sur son passager et sur les autres usagers.

Certains pourraient considérer le montant de l'amende comme élevé, d'autres comme insuffisant. L'essentiel n'est pourtant pas le montant. La véritable question est celle de l'effectivité de la mesure. Une réglementation n'a de portée que si elle est appliquée avec constance, impartialité et rigueur. Les usagers doivent savoir que le non-port du casque entraîne effectivement une conséquence. Mais la sanction, à elle seule, ne saurait tout résoudre. La sécurité routière demeure une responsabilité collective.

Les familles, les établissements scolaires, les employeurs, les associations et les organisations de la société civile ont un rôle important à jouer. Apprendre à un enfant, à un jeune ou à un adulte que mettre son casque avant de démarrer doit devenir un automatisme, c'est contribuer à installer durablement une culture de la prudence.

Il faut également rompre avec certaines mauvaises habitudes. Combien d'usagers enfourchent encore leur moto pour parcourir quelques centaines de mètres sans prendre le temps de mettre leur casque ? Combien transportent un passager sans s'assurer que celui-ci est correctement protégé ?

La proximité de la destination ne réduit pourtant pas le risque d'accident. Sur la route, l'imprévu ne prévient pas. Le Burkina Faso a besoin de routes plus sûres et d'usagers davantage conscients de leurs responsabilités. Les 3 000 F CFA ne doivent donc pas être perçus comme le prix à payer pour rouler sans casque, mais comme le rappel concret qu'une règle de sécurité n'est pas facultative.

Car, lorsqu'un accident survient, aucune amende ne peut réparer une vie brisée, un handicap permanent ou une famille endeuillée.

Mais au-delà de la sanction financière, l'enjeu est bien plus important. Il s'agit de faire du casque un réflexe, une habitude et surtout une culture. Sur la route, quelques secondes consacrées à enfiler un casque peuvent faire toute la différence. Le meilleur choix reste donc celui qui permet à chacun de rentrer sain et sauf chez soi.