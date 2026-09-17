Débuté dimanche 6 septembre 2026, la caravane de presse initiée par l'Agence nationale d'appui au développement des collectivités territoriales s'est achevée, mardi 15 septembre 2026, dans la région de Yaadga.

Après les régions du Goulmou, Nakambé, Nazinon, Koulsé, Oubri, les journalistes ont visité les 14 et 15 septembre 2026, dans la région de Yaadga des infrastructures sanitaires et marchandes. Ces investissements réalisés grâce au soutien financier de l'Agence nationale d'appui au développement des collectivités territoriales (ADCT) ont permis notamment la construction d'un Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) dans la commune de Titao, province du Lorum. D'un coût de 225,9 millions F CFA, ce CSPS construit en 2025 est composé d'un dispensaire, d'une maternité, d'un dépôt pharmaceutique, de deux logements, des latrines, d'un incinérateur, d'une clôture...

Il est entièrement autonome en énergie grâce à la plateforme solaire installée, permettant de supporter l'appareillage de fonctionnement du centre. Le Président de la délégation spéciale (PDS) communale de Titao, Sidiki Ganamé, a témoigné sa satisfaction et a qualifié le nouveau CSPS d'infrastructure de la résilience. « Quand nous commencions le chantier, la commune était sous blocus. Mais nous avons pu mobiliser tous les acteurs que ce soit au niveau des communautés, des autorités communales, le partenaire ADCT autour du projet malgré le contexte sécuritaire », a confié le PDS de Titao.

Il a réitéré sa gratitude à l'ADCT pour la confiance placée à sa commune. Sidiki Ganamé a rassuré que la difficulté soulevée, en lien avec le raccordement en eau est en phase d'être résorbée. Il a annoncé que dans le cadre du budget 2026, il est prévu la réalisation d'un poste d'eau autonome pour y remédier. Les bénéficiaires de la commune de Titao ont félicité cette action qui, depuis l'ouverture du service de santé, permet aux femmes enceintes d'effectuer leurs visites prénatales régulièrement sans parcourir une longue distance.

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Selon eux, outre la distance, les populations de la localité traversaient un bas-fond pour rejoindre le centre de santé situé en ville. Pour l'infirmier, chef de poste du CSPS de Titao, Salifo Sawadogo, l'infrastructure est la bienvenue parce qu'elle rapproche les populations de trois quartiers des services de santé. Selon lui, la formation sanitaire enregistre en moyenne 15 malades par jour et les accouchements pour la dernière semaine avant le passage de la caravane de presse sont estimés à sept.

Accroitre l'assiette fiscale

L'ADCT a également accompagné la réalisation de 25 boutiques au marché de Kona, à hauteur d'environ 59,4 millions F CFA. Le PDS de la commune de Pilimpikou, Adama Ouédraogo, a justifié la réalisation des boutiques du fait de la particularité de sa commune. « Kona l'un des poumons économiques des huit villages que compte la commune de Pilimpikou dans la province du Passoré. Nous avons des difficultés en termes de mobilisation de recettes. Si nous investissons dans ce domaine cela va permettre d'accroitre l'assiette fiscale et de créer des emplois directs et indirects », a-t-il expliqué.

Pour lui, l'objectif est de passer d'une commune de moyen exercice à celle de plein exercice. Adama Ouédraogo a salué le partenaire ADCT pour son soutien à la commune dans d'autres domaines notamment la santé, l'éducation... Le responsable des commerçants du marché de Kona, Raphael Zoundi, a relevé l'intérêt de ces boutiques en ce sens qu'elles vont participer au développement de la localité. « C'est un marché qui est beaucoup fréquenté et nous allons veiller à son entretien », a-t-il assuré.

Raphael Zoundi a déclaré qu'une fois les attributions faites, les commerçants vont intégrer les nouvelles boutiques. Selon le directeur régional de l'ADCT de Yaadga, Lassané Tiemtoré, de 2011 à 2026, sa structure a mobilisé plus de 11 milliards F CFA au profit des collectivités territoriales de la région. Il a indiqué que ce montant a permis la réalisation de 582 projets dont la construction de 1 500 infrastructures. Les secteurs concernés sont, entre autres, l'éducation, la santé, l'eau, l'hygiène, les gros équipements pour l'entretien et la réalisation des voiries, l'économie, le sport, la culture...