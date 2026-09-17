Congo-Kinshasa: Kisangani - Lancement du projet « Fleuve Congo sans Ebola » pour sensibiliser les voyageurs

Les autorités sanitaires de la province de la Tshopo et leurs partenaires renforcent la prévention contre Ebola auprès des communautés et des voyageurs sur le fleuve Congo. Le plan d'action du projet « Fleuve Congo sans Ebola » a été validé et lancé ce mercredi 16 septembre à Kisangani. Ce projet de cinq mois concentrera ses activités dans les villes de Kisangani, Mbandaka, Kwamouth et Kinshasa.

Selon les parties prenantes, ce projet cible notamment les voyageurs à bord des bateaux, pirogues et baleinières, ainsi que les conducteurs de motos. L'objectif est de renforcer la surveillance et la sensibilisation le long des principaux axes de déplacement.

Prévu pour cinq mois, soit de septembre 2026 à janvier 2027, le projet est financé à hauteur d'environ 8 millions de dollars américains, a indiqué le professeur Didier Bompangue de l'OMS.

De son côté, le ministre provincial de l'Intérieur, Michel Bakay, représentant le gouverneur de la Tshopo, a invité chaque acteur à prendre ses responsabilités pour prévenir la propagation d'Ebola.

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Depuis sa déclaration officielle en RDC le 15 mai 2026, la maladie à virus Ebola a déjà coûté la vie à 14 personnes dans la Tshopo. Onze personnes sont déjà guéries, tandis que six cas restent actifs, et 29 cas confirmés, selon les statistiques publiées ce mercredi 16 septembre.