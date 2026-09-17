Afrique: ONU - Les cours d'eau mondiaux à leur plus bas depuis plus de 30 ans en 2025

Les cours d'eau de la planète ont atteint en 2025 un niveau de sécheresse sans précédent depuis plus ⁠de trois décennies, a déclaré jeudi l'Organisation météorologique mondiale (OMM), alors que la diminution des réserves d'eau soulève des inquiétudes sur l'approvisionnement.

Selon le rapport sur l'état des ressources en eau dans ⁠le monde compilé par l'OMM, l'apport d'eau dans les nappes phréatiques, les lacs, la végétation, ⁠la glace et la neige décline depuis une décennie.

L'agence des Nations unions avertit des conséquences graves à long terme de la tendance, car ces réserves protègent la planète lors des années particulièrement sèches, comme en 2026.

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La secrétaire générale de l'OMM, Celeste Saulo, a averti dans une déclaration accompagnant le rapport que l'humanité est en train d'épuiser ce « compte d'épargne », ajoutant que les réserves mondiales d'eau terrestre affichent une tendance à la baisse depuis 2014-2016, un signal persistant depuis une décennie.

Dans nos archives Argentine : ouverture du procès sur la mort de MaradonaLes débits sont inférieurs à ⁠la normale dans plus d'un tiers des bassins fluviaux du monde, montrent les données de l'OMM, l'année 2025 ayant été l'une des plus sèches pour les rivières de la planète, en 35 ans de collecte de données.

Quelques bassins fluviaux, comme dans certaines régions d'Asie du Sud, ont cependant présenté un excès d'eau, signalant des cycles hydrologiques ⁠plus irréguliers et imprévisibles, indique le rapport.

Toutes les régions glaciaires du monde ont enregistré des pertes dues à la fonte en 2025, selon l'OMM,

Des pertes glaciaires généralisées ont aussi été signalées dans toutes les régions pour la quatrième année consécutive en 2025, ⁠ajoute le rapport, avertissant d'un accroissement des risques hydriques à long terme.