Sénégal: Un ingénieur des pêches relève l'impact 'globalement négatif' de la pêche industrielle sur les communautés côtières

Fatick — L'ingénieur des pêches et de l'aquaculture Ibrahima Lô a décrié l'impact "globalement négatif" de la pêche industrielle sur la vie des communautés côtières et les professionnels de la pêche artisanale au Sénégal.

"L'impact de la pêche industrielle sur les communautés côtières [...] est globalement négatif. Qu'elle batte pavillon étranger ou opère avec des licences au Sénégal, c'est une pêche qui affecte à la fois les équilibres biologiques, économiques et socioculturels de nos zones littorales", dénonce M. Lô dans un entretien avec l'APS.

D'après lui, les incursions des navires de pêche industrielle dans des zones proches des côtes sénégalaises réduit les captures de la pêche artisanale et entraîne la raréfaction de nombreuses espèces, dont la sardinelle, le chinchard et le maquereau.

L'ingénieur des pêches et de l'aquaculture Ibrahima Lô

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En privant la pêche artisanale de ses principales espèces de poisson, la pêche industrielle devient un facteur d'insécurité alimentaire, selon ce cadre de l'administration des pêches au Sénégal.

Les activités des navires de pêche industrielle impactent la transformation du poisson à Cayar, Rufisque, Joal-Fadiouth (ouest) et Saint-Louis (nord), ajoute-t-il, estimant qu'elles entraînent "un manque cruel de matières premières".

Une pirogue de pêche artisanale

Ibrahima Lô relève la "précarisation" de la pêche artisanale sénégalaise, qui résulte, selon lui, de la baisse des revenus des pêcheurs et des mareyeurs.

"L'utilisation d'engins de pêche industriels non sélectifs provoque des dégâts irréversibles sur les habitats benthiques (le fond des eaux) et les frayères (endroits où les poissons déposent leurs oeufs). Elle menace la durabilité de notre écosystème marin", observe-t-il, préconisant une réduction des activités de pêche industrielle au Sénégal.

Un espace de transformation de produits de la mer

Les licences et les autorisations de pêche devraient être attribuées sur la base de conditions prenant en compte des critères écologiques, suggère M. Lô, proposant d'interdire strictement aux navires la zone des six milles nautiques réservée à la pêche artisanale.

Il souhaite que l'État garantisse une "transparence totale" de l'attribution des licences et des autorisations de pêche.

Les équipements destinés au contrôle et à la surveillance des pêches sont à moderniser, et la lutte contre la pêche illicite et non déclarée à renforcer, selon Ibrahima Lô.