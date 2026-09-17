Sénégal: Identité numérique - La CDP mise sur l'interopérabilité entre l'état civil et les systèmes publics

16 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La Commission de protection des données personnelles (CDP) travaille à renforcer l'interopérabilité entre l'état civil et les différents systèmes d'identification utilisés par les services publics, a indiqué, mercredi, son secrétaire permanent, Mouhamed Diop.

"Nous avons fait beaucoup de travail pour l'interopérabilité", a déclaré M. Diop, soulignant notamment les travaux menés avec la Direction de l'automatisation des fichiers (DAF) autour de l'intégration de l'état civil et de l'identité.

Le secrétaire permanent de la CDP s'exprimait lors d'un panel à l'occasion de la première édition de l'ID Day, consacrée aux enjeux liés à l'identité numérique. Elle est organisée par Synapsys, filiale de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) spécialisé dans les infrastructures informatiques.

Il a expliqué que deux options avaient été envisagées : "la mise en place d'un système intégré de l'état civil et de l'identité ou le développement de mécanismes d'interopérabilité entre les différents systèmes".

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"Les travaux et rapports relatifs à ces deux options sont disponibles et soumis à l'appréciation des autorités compétentes", a assuré Mohamed Diop.

Il a également relevé que "les données de l'état civil sont utilisées dans plusieurs secteurs, ce qui rend nécessaire une meilleure articulation entre les différents systèmes d'information publics".

"Dans l'écosystème, il y a les autres facteurs qui interagissent avec l'état civil", a fait remarquer le secrétaire permanent de la Commission de protection des données personnelles, annonçant des travaux avec le ministère de l'Éducation nationale et d'autres structures de l'administration centrale.

"Ces initiatives visent notamment à faciliter l'utilisation sécurisée des données d'identité entre les différentes administrations, dans le respect des règles de protection des données personnelles", a souligné M. Diop.

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