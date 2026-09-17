Sénégal: Mlomp - Lancement d'un projet sur le changement climatique pour renforcer la cohésion sociale

Mlomp — Le projet "Changement climatique, impact sur les femmes et les jeunes" a été lancé, mercredi , dans la commune de Mlomp, dans le département de Bignona (sud) dans le but de renforcer le dialogue entre les différents acteurs et de construire ensemble des réponses adaptées aux réalités locales.

"Le lancement de ce projet constitue une opportunité pour notre commune de renforcer le dialogue entre les différents acteurs et de construire ensemble des réponses adaptées à nos réalités locales. Le changement climatique n'est plus une menace lointaine ou une question réservée aux spécialistes", a dit le maire de la commune, Ansoumana Papis Diémé.

Ce projet est porté par le Réseau paix et sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO (REPSFECO Sénégal).

"Le changement climatique constitue aujourd'hui une réalité qui touche directement les populations, les activités économiques, l'environnement et, plus largement, la cohésion sociale", a analysé Ansoumana Papis Diémé.

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"Dans nos territoires, les modifications des saisons, les difficultés liées à l'accès aux ressources naturelles, la dégradation des terres, la pression sur les ressources en eau, ainsi que les difficultés rencontrées dans les activités agricoles et pastorales peuvent accentuer les vulnérabilités des populations et parfois créer des tensions entre les différents usagers des ressources", a-t-il ajouté.

C'est pour cette raison, a rappelé le maire de Mlomp, que les populations doivent "comprendre que la question climatique est également une question de paix, de sécurité et de cohésion sociale".

Pour lui, le choix porté sur Mlomp traduit une confiance envers la municipalité et témoigne surtout de "l'importance que revêtent les réalités vécues par les communautés face aux effets du changement climatique".

Il a fait savoir que ce projet met l'accent sur la participation des femmes et des jeunes.

"Les femmes jouent un rôle essentiel dans la vie économique et sociale de nos communautés. Elles sont directement concernées par les conséquences du changement climatique et par les difficultés liées à l'accès et à la gestion des ressources naturelles", souligne-t-il.

Elles sont également des actrices majeures de la prévention des conflits, de la solidarité communautaire et de la résilience.

Quant à la jeunesse, elle représente une force considérable pour le territoire et doit être considérée "non seulement comme une catégorie vulnérable face aux changements environnementaux, mais surtout comme une force de proposition et d'innovation".