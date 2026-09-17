Sénégal: Fatick - La DER/FJ s'engage à accompagner les femmes et les jeunes dans les filières de prédilection

Fatick — La Délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ) s'engage à accompagner les filières de prédilection de la région de Fatick (centre) pour rendre autonomes les femmes et les jeunes, a appris l'APS.

"La région de Fatick regorge de potentialités énormes avec le sel, mais aussi l'élevage, l'agriculture, le tourisme et bien d'autres secteurs d'activités économiques. La DER/FJ, dont l'une des missions est de rendre les femmes et les jeunes autonomes, sera aux côtés des acteurs concernés", a promis Dr Abdoulaye Niane, délégué général de à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes.

Il s'exprimait lors d'une tournée de sensibilisation, d'information et de promotion des dispositifs d'accompagnement de la DER/FJ, en présence du préfet du département de Fatick, Papa El Hadji Madické Dramé.

Cette tournée est axée sur le Nano-crédit et le programme Be-Yes qui sont expliqués à travers des séances d'information, des rencontres avec les entrepreneurs bénéficiaires, les organisations faitières, entre autres organisations professionnelles.

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"L'objectif est de venir jusque dans le monde rural pour impliquer davantage les femmes et les jeunes. Celles et ceux qui vivent au monde rural doivent avoir les mêmes opportunités que les personnes qui entreprennent dans les villes", a estimé le délégué général de à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes.

M. Niane a assuré que ses équipes vont accompagner les entrepreneurs et acteurs économiques dans la formation, la formalisation et les financements.

Au cours de son séjour à Fatick, il a été reçu par la gouverneure de la région, Ngoné Cissé, avec qui il a discuté des enjeux de développement de l'entrepreneuriat et du renforcement de l'accompagnement des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries (PME/PMI) dans la région.

Le délégué général a invité les acteurs locaux à valoriser davantage les potentialités économiques de la région pour en faire de "véritables leviers de création de richesse, de valeur ajoutée et d'emplois".