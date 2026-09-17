Algérie: Le président de l'ARH reçoit une délégation du secteur pétrolier sud-africain

ALGER — Le président de l'Autorité de régulation des hydrocarbures (ARH), Amine Remini, a reçu une délégation du secteur pétrolier sud-africain, dans le cadre de la visite qu'elle effectue en Algérie en vue de renforcer la coopération et le partenariat entre les deux pays, indique un communiqué de l'instance.

A l'issue de la rencontre, tenue mardi au siège de l'ARH, une séance de travail a réuni des représentants du ministère sud-africain des Ressources minérales et pétrolières, de la compagnie nationale sud-africaine du pétrole (SANPC) et de l'Agence sud-africaine du pétrole (PASA), en présence de responsables des différentes structures de l'ARH, précise-t-on de même source.

A cette occasion, l'ARH a présenté un exposé sur ses missions, ses prérogatives et son rôle dans la régulation et le contrôle des activités relevant du domaine des hydrocarbures en Algérie, lit-on dans le communiqué.

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La séance de travail a également permis d'examiner plusieurs aspects techniques et pratiques liés aux activités des hydrocarbures, notamment la conformité technique des activités et des installations, les services techniques, en sus des questions relatives à la réglementation appliquée aux activités d'exploration et de production en amont (Upstream), aux tarifs d'accès des tiers aux installations et infrastructures (TPA), et aux exigences en matière de HSE (hygiène, sécurité et environnement).

Les débats ont porté essentiellement sur l'intérêt accordé par la partie sud-africaine à l'expertise de l'ARH en matière de développement du cadre réglementaire appliqué aux activités Upstream, ainsi qu'aux voies à même de mettre en place et de réglementer les tarifs d'accès des tiers aux installations et infrastructures.

Les représentants de la délégation ont, en outre, affiché leur intérêt pour l'expérience algérienne dans le domaine d'HSE, notamment en ce qui concerne le développement du cadre régissant ce domaine, les règles et exigences techniques en vigueur, ainsi que les mécanismes d'évaluation et de contrôle de leur mise en oeuvre, faisant part, par la même occasion, de leur besoin d'accompagnement et de formations plus spécialisées, ouvrant ainsi la voie à un échange d'expertises et d'expériences avec l'ARH.

Les représentants des membres de la délégation ont, par ailleurs, exposé leur expérience dans plusieurs domaines relevant de leurs compétences, notamment les sciences de la Terre, la cartographie et la valorisation des ressources minérales.

Les discussions ont permis de s'entendre sur plusieurs domaines d'intérêt commun susceptibles de constituer une plateforme pour l'échange d'expertises techniques, le partage d'expertises et de connaissances, l'organisation de programmes de formation et l'exploration de nouvelles perspectives de coopération, notamment dans les domaines de la réglementation des activités Upstream, des tarifs d'accès libre aux installations et infrastructures, ainsi que du domaine d'HSE.

A travers cette initiative, "l'ARH poursuit sa démarche visant à échanger et à partager son expertise avec les institutions et organismes spécialisés, notamment à l'échelle africaine, en renforçant l'échange d'expériences et de connaissances et en explorant de nouvelles perspectives de coopération dans les domaines relevant de ses missions", conclut le communiqué.